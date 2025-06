Los Juegos de Invierno se preparan en junio

Igor Barcia Lunes, 23 de junio 2025, 00:07 Comenta Compartir

Mientras la gran mayoría de la población ya programa sus vacaciones de verano, hay dos deportistas españoles que ven el periodo estival como un tiempo fundamental para preparar su gran objetivo. Ambos coinciden. Su cita es el 6 de febrero de 2026, día en el que tanto Adrián Rodríguez (Castro, 28 años) como Leanna García (Ottawa, 30 años) quieren estar tras la bandera española en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno. «Sólo de pensarlo se me pone la carne de gallina», admite el castreño, el gran especialista español de skeleton y relevo del pionero Ander Mirambell. «Pienso cada día en ese momento», corrobora Leanna García, la piloto de bobsleigh llegada desde Canadá que quiere hacer historia para el deporte femenino español.

Los dos especialistas en hielo saben que su vida es diferente y que estos meses son fundamentales para llegar en las mejores condiciones al otoño, cuando arrancan las competiciones que deben llevarles hacia la cita de Cortina D'Ampezzo. Entre octubre y enero ambos buscarán los puntos necesarios para estar entre los 25 especialistas que harán las bajadas olímpicas entre el 6 y el 22 de febrero. «Ya me tomé un respiro después de terminar la pasada temporada, donde las cosas salieron muy bien, y ahora estoy plenamente centrado en un trabajo que es muy físico», explica Adrián, que vive un verano diferente. Hasta el pasado año, el deportista de Castro Urdiales compaginaba el skeleton con el atletismo, por lo que estos meses los dedicaba a entrenar y competir en 100 metros, su disciplina desde pequeño. «Pero con unos Juegos en el horizonte, tocaba apostar. Porque mientras yo me esforzaba en la pista de atletismo el resto de rivales estaba haciendo trabajo de preparación invernal. Y por eso he decidido que este año yo también lo haría para llegar en las mismas condiciones. Por eso no me está resultando monótono, es la primera vez y no está siendo duro».

Ampliar El castreño empuja un coche en el parking de Riomar. Jordi Alemany

Aunque son especialidades diferentes, tanto Adrián como Leanna están en la misma fase. «Mucho trabajo físico, de acumulación, también trabajo mental... todo para llegar en las mejores condiciones físicas posibles para cuando empiecen las prácticas en el hielo», explica la española nacida en Ottawa y con familia en Colmenar Viejo (Madrid).

Ampliar Leanna García levanta pesas en la Residencia Blume de Madrid. L. G.

Precisamente Leanna se encuentra estos días en la capital española, trabajando en la Residencia Blume. «Estoy muy a gusto aquí», admite, «aunque hay muy poca gente y así no puedo practicar para mejorar mi español», ríe. Un dolor de espalda le está condicionando su preparación, pero a pesar de todo la piloto de bobsleigh se encuentra feliz. «Sí, porque he visto que tomé la decisión acertada, cada vez estoy más convencida. Canadá es una federación grande y con muchos medios, pero también hay muchos más problemas y no estaba contenta. España es una federación de hielo mucho más pequeña, pero se preocupan de mi desarrollo deportivo, de ayudarme, y a nivel deportivo he evolucionado porque ahora soy piloto –en Canadá competía a dos y era frenadora– y tengo mucho margen de mejora».

Todos los recursos

Recientemente ambos han coincidido haciendo submarinismo –«un trabajo más mental que físico»–, explica Adrián, al que se le puede ver estos días en Castro trabajando en la pista de atletismo o en la playa. «Tengo que aprovechar todos los recursos de los que dispongo. La arena viene bien para hacer trabajo de fuerza y en el estadio levanto pesas o hago otro tipo de ejercicios», como por ejemplo empujar un coche en el aparcamiento.

Aunque los dos se ven en Cortina, saben que se tienen que ganar la plaza en un otoño que se antoja decisivo. «No será sencillo», avanza Leanna, «porque tengo que sacar los puntos necesarios para clasificarme». Lo mismo le sucede a Adrián, pero también tienen claro que están en condiciones de dar una alegría al deporte español y a ellos mismos. «Sería un sueño hecho realidad. Y un premio al esfuerzo. Cuando hacía solo atletismo ya había perdido la esperanza de llegar a algo tan grande, pero el skeleton me ha permitido hacer realidad mis sueños, estar en un Mundial y ahora tener a mi alcance ser olímpico». «Todos los días imagino esa carrera olímpica y me reafirmo en que tomé la decisión correcta al cien por cien», confirma Leanna, la primera española en competir en 'monobob' que quiere entrar en la historia. «Estoy muy agradecida. Y quiero darle esta oportunidad a otras mujeres y atraer más gente a este deporte».

Temas

Juegos Olímpicos de Invierno