Rahm rompió hace un año en el último PGA una racha de 18 majors seguidos pasando el corte

Jon Rahm empezará el jueves su grande número 34. Solo en cinco de ellos cayó eliminado al fallar el corte. La última vez le sucedió hace justo un año, en el pasado PGA Championship que acogió Valhalla (Louisville, Kentucky). Entonces el vizcaíno rompió la mejor racha del circuito. Llevaba 18 majors consecutivos jugando el fin de semana, un registro que habla por sí solo de la regularidad que le caracteriza. Lejos, eso sí, de la mejor marca de todos los tiempos que comparten Jack Nicklaus y Tiger Woods, con 39 cortes consecutivos.

Valhalla amenazaba con ser una enredadera para el centenar de participantes del último PGA, pero lo cierto es que no fue tan fiero como lo pintaban y la lluvia que cayó durante los primeros días rebajó la dificultad del campo. Tanto, que hasta se batió el récord de golpes en un major con los 21 que restó Xander Schauffele para levantar su primer grande. En esta situación Rahm fue víctima de un juego pobre que le llevó a quedarse fuera el viernes tras jugar los dos primeros días al par. El de Barrika venía de firmar un mes antes su peor Masters (puesto 45) y confirmó sus malas sensaciones.

Rahm estuvo cinco años seguidos metiéndose entre los mejores de cada major. Fueron 18 de manera ininterrumpida, desde el PGA de 2019 en Bethpage (Nueva York), el campo que acogerá en septiembre la próxima Ryder. Allí se impuso Brooks Koepka, con el que mantuvo una bonita batalla por la chaqueta verde en 2023 y que, salvo que sus actuaciones estén lejos de lo que se le exige, podría ser uno de los elegidos por el capitán estadounidense, Keegan Bradley.

Dos títulos

En aquella mágica racha de 18 cortes consecutivos Rahm levantó los dos majors que decoran su nutrido palmarés, el US Open 2021 y el Masters 2023. Además, fue segundo en el Abierto Británico de 2023 y tercero tanto en el US Open 2019 como el British 2021. También logró ser quinto en el Masters de ese año y hasta cuatro top-10 más. Al margen de los dos mencionados, las otras tres veces que se ha quedado fuera del corte son en los US Open de 2017 y 2018 y en el British de ese último curso.