El Masters, la primera piedra de Rahm

Jon Rahm fue de menos a más en el Masters para irse satisfecho con las mejoras experimentadas en su juego. El +3 del jueves le ... restó casi todas sus opciones de pelear por la chaqueta verde y el insulso -1 del viernes a punto estuvo incluso de dejarle fuera del corte. Sin embargo, y como reconoció el vizcaíno después, «sin presión todo es un poco más fácil» y el fin de semana, liberado, jugando partidos alejado del foco, ofreció una gran versión para restar dos y tres golpes más -la última vez que tiró 69 golpes fue en la jornada final para ganar en 2023- a su tarjeta para un final de -3. Logró un meritorio decimocuarto puesto en la clasificación que cobra más valor teniendo en cuenta cómo empezó la semana. Se quedó a ocho golpes del ganador, Rory McIlroy.

Los torneos que vienen LIV México 25-27 abril, Chapultepec (Ciudad de México).

LIV Corea del Sur 2-4 mayo, Jack Nicklaus Club (Ingeon).

PGA Championship 15-18 mayo, Quail Hollow (Charlotte).

LIV Washington 6-8 junio, Robert Trent Jones Club.

US Open 12-15 junio, Oakmont Country (Pensilvania).

Es cierto que Rahm no termina de encontrarse a gusto con todos sus golpes. El día que fallaba desde el tee se mostraba muy acertado con el putt, y viceversa. En el juego corto, además, no sacó todo su arsenal y eso se tradujo en que, en esos metros finales donde se marca la diferencia, no se dejara buenas opciones. El de Barrika sigue trabajando en superar los problemas con el swing que atraviesa desde el año pasado. Anda sumergido en adaptarse al cambio de varilla que implementó para el LIV de Nashville de finales de junio, tras el US Open que se perdió por lesión. «Me veo un poco más cómodo en general, con más confianza. Los errores han sido míos, claramente mentales. Es algo que, entre comillas, es más fácil de solucionar», lanzó el campeón del Masters de hace dos años.

«Han sido como dos semanas distintas», añadió Rahm sobre su juego antes y después del corte. Una vez que está muy cerca de dar con la tecla en cuanto a su swing -estos días se le ha visto corregir posiciones una y otra vez junto a su entrenador, Dave Phillips-, sus palabras desprenden que el vizcaíno necesita hacer 'click' en su interior para recuperar la versión que asombró al mundo en 2023.

Por delante Rahm tiene dos torneos del LIV para aumentar su confianza y consolidar las buenas sensaciones con las que se fue del Augusta National. México primero (del 25 al 27 de abril en el campo de Chapultepec, Ciudad de México) y Corea del Sur después (del 2 al 4 de mayo en el Jack Nicklaus Club de Ingeon) se asoman en el calendario antes del asalto al PGA Championship (15-18 de mayo). Por fortuna, el de Barrika no tendrá que jugar la semana previa a un major, como le ocurrió hace una semana al estar en Miami.

Subida en el ranking mundial

Al segundo grande del curso llegará con ganas de reválida tras quedarse fuera del corte hace un año en Valhalla, donde rompió una racha de 18 majors consecutivos compitiendo el fin de semana. Quail Hollow será el escenario. Ya lo conoce y el precedente no es positivo. El campo ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, acoge el Wells Fargo y la última vez que lo jugó Rahm fue en 2021, cuando cayó eliminado.

Un último apunte. Aunque está algo desvirtuado al no computar los torneos sin cortes y de tres días del LIV, Rahm tiene por fin algo positivo que decir en el ranking mundial. Su decimocuarto puesto en el Masters le hace subir del puesto 80 al 69. El título de McIlroy no permite al norirlandés alcanzar a Scottie Scheffler (14,55 frente a 11,75, por el coeficiente de 1,64 del vizcaíno).