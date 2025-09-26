El vizcaíno Jon Irazabal, sancionado con un año sin jugar por usar «documentación manipulada» para ser internacional con Malasia El futbolista de Galdakao juega en el Johor Darul con Aketxe e Iker Undabarrena y ha pasado antes por el Vitoria, el Mirandés, el Leioa, el Amorebieta...

Jon Irazabal Iraurgi (Galdakao, 28 años) no podrá jugar durante los próximos doce meses por una sanción que ha impuesto la FIFA a Malasia, selección a la que representa, y otros seis compañeros de este combinado. ¿La razón? «Falsificación de documentos», según informó este viernes la asociación que rige el fútbol en el mundo, para defender los colores de este país asiático en partidos internacionales. Entre los castigados también hay un futbolista del Alavés, Facundo Garcés, que es argentino. Esta sanción puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA.

Según explica la FIFA, la Federación de Malasia empleó «documentación manipulada para poder alinear» a los siete jugadores que han sido castigados.

Así ocurrieron los hechos, según la asociación que dirigen Infantino: «El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano». Tras el estudio de esa reclamación, se han impuesto una serie de sanciones.

Por un lado, la Federación asiática deberá abonar una multa de 350.000 francos suizos (374.000 euros), los futbolistas tienen que pagar 2.000 francos suizos (2.142 euros). «A los jugadores mencionados se les impondrá asimismo una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión».

Irazabal juega en el Johor Darul Takzim de la Superliga malasia. Es el mejor equipo del país, ahora marcha líder con seis partidos ganados de seis y una diferencia de goles de +23. En el equipo hay varios españoles, como los vizcaínos formado en el Athletic Ager Aketxe y Iker Undabarrena, también los porteros Andoni Zubiaurre y Christian Abad, Antonio Glauder, Miquel Cuesta, Raúl Parra, Natxo Insa, Óscar Arribas, Samu Castillejo...

Antes jugó en el Vitoria, en el Mirandés, el Leioa, el Amorebieta, el Sabah de Azerbaiyán, hasta que en junio fichó por el Johor. Con Malasia ha disputado un par de partidos.