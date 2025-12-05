El Portugalete vuelve al modo Liga después de su buen papel en la Copa

Cuatro días después de su duelo ante el Alavés, los jarrilleros reciben este sábado en La Florida a un Añorga que es el actual colista del grupo

Peru Olazabal Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:29

Duelo de muchos contrastes el que se celebrará este sábado en La Florida. El Portugalete, incontestable líder del grupo vasco de Tercera Federación, con siete puntos de renta sobre el Touring, segundo clasificado, recibe a las 11.30 horas al Añorga, colista con solo seis puntos en su casillero, que está a otros seis puntos de los puestos de la permanencia. Realidades muy distintas que se cruzarán este sábado en un partido marcado por la incógnita de cómo reaccionarán los jarrilleros tras caer eliminados de la Copa del Rey el pasado martes frente al Deportivo Alavés.

Desde luego, el papel copero del cuadro portugalujo ha sido brillante. No solo por eliminar a todo un Real Valladolid, recién descendido de Primera, en la primera fase (1-0), si no también por ser capaz de competir contra el cuadro babazorro, que milita en la élite nacional. El 0-3 definitivo fue un resultado muy abultado por lo acontecido en La Florida. Ahora les toca cambiar el chip, volver a centrarse en la liga y en ese ambicioso objetivo de lograr el ascenso directo, tratando de agarrarse a la primera plaza.

El contexto será totalmente distinto al del martes. Ahora tendrá enfrente a un Añorga que ha perdido los seis choques que ha disputado a domicilio. Tampoco ha ganado ninguno de sus últimos seis compromisos. Por lo tanto, el triunfo es obligatorio para los portugalujos, que solo gozan de cuatro días de preparación, mientras que su rival ha tenido dos semanas, por el parón liguero que hubo el pasado fin de semana.

Por otro lado, el domingo a las 16.00 horas , el Santurtzi visitará Zubieta para medirse a la Real Sociedad C. Los santurtziarras son actualmente decimocuartos, con dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. El segundo filial txuriurdin, con cinco puntos más que el combinado morado, puede mirar hacia arriba. Está a solo dos puntos de las posiciones de play-off.