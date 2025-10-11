Simón fue un espectador más y Vivián y Laporte deberán esperar su oportunidad

Unai Simón fue un espectador más en el Martínez Valero, donde el dominio de España fue absoluto en el tercer partido camino del Mundial de ... Estados Unidos, México y Canadá. Georgia fió su suerte a la posibilidad de aprovechar un eventual error de la selección de Luis de la Fuente, pero sus llegadas fueron esporádicas y sin peligro. El portero del Athletic, un fijo para el técnico riojano sea quien sea el rival, únicamente tuvo que detener un par de balones sin mordiente. Son ya 53 las internacionalidades del meta rojiblanco, titular indiscutible tanto en su equipo como en La Roja.

Pero el papel del futbolista de Murgia en la selección hace tiempo que trasciende lo meramente deportivo. Es una de las voces autorizadas del vestuario y su peso ha crecido en los últimos meses hasta convertirse en un referente tanto para los veteranos como para los jóvenes. El alavés habla siempre claro y suele ejercer de portavoz oficioso de sus compañeros cuando quieren pronunciarse sobre algún asunto polémico.

Pareja de centrales

Si las lesiones le respetan será la apuesta de De la Fuente para la Copa del Mundo. Ha sido protagonista de una de las imágenes de la semana con el gol de chilena que marcó en uno de los entrenamientos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el cuartel general de España. Habrá que ver si con la clasificación ya encarrilada el seleccionador vuelve a contar con él de inicio el próximo martes ante la débil Bulgaria o le da descanso para ver en acción a Álex Remiro o David Raya.

La pareja de centrales elegida para enfrentarse a Georgia fue la compuesta por Le Normand y Cubarsí. Era lo previsible porque en la pasada ventana FIFA Vivián se quedó en la grada tanto frente a la propia Bulgaria como ante Turquía y porque Laporte ha sido llamado a última hora por la lesión del defensa del Real Madrid Dean Huijsen y ha tenido poco tiempo para ejercitarse con el resto de sus compañeros. El vitoriano es un habitual de las listas de la absoluta, pero el de Agen no entraba en una convocatoria desde el pasado mes de noviembre.

Los dos centrales rojiblancos deberán esperar por tanto su oportunidad. La victoria ante los georgianos, que deja el pasaporte para el Mundial prácticamente sellado, quizás anime a De la Fuente a introducir cambios en el choque ante los búlgaros. Y, de haber rotaciones, no sería descartable que tanto Vivián como Laporte puedan tener minutos.