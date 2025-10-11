El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Simón fue un espectador más y Vivián y Laporte deberán esperar su oportunidad

Iván Orio

Iván Orio

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:33

Comenta

Unai Simón fue un espectador más en el Martínez Valero, donde el dominio de España fue absoluto en el tercer partido camino del Mundial de ... Estados Unidos, México y Canadá. Georgia fió su suerte a la posibilidad de aprovechar un eventual error de la selección de Luis de la Fuente, pero sus llegadas fueron esporádicas y sin peligro. El portero del Athletic, un fijo para el técnico riojano sea quien sea el rival, únicamente tuvo que detener un par de balones sin mordiente. Son ya 53 las internacionalidades del meta rojiblanco, titular indiscutible tanto en su equipo como en La Roja.

