El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gonzalo García celebra un tanto con el Real Madrid. Reuters
Clasificación europeo sub-21

Gonzalo García, debuta en la sub-21 en la primera lista de David Gordo

El estreno del delantero del Real Madrid es la novedad para preparar los duelos ante Chipre y el territorio de Kosovo, de la fase de clasificación para el Europeo del 2027

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:37

España estrena un cambio generacional con David Gordo al frente de la selección sub-21. Este viernes el técnico madrileño ha dado a conocer su primera lista, en donde la gran novedad es el debut del delantero del Real Madrid Gonzalo García, para los partidos ante Chipre y el territorio de Kosovo, ambos de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027.

David Gordo, con una trayectoria muy exitosa en las categorías inferiores, sustituye a Santi Denia, y se hace cargo de un proyecto que tiene un objetivo marcado: clasificar al equipo para el Europeo del 2027. Además, este ciclo sirve para decidir qué tres selecciones europeas estarán presentes en los Juegos de Los Ángeles. Todo comienza con esta primera ventana de septiembre, en un grupo en donde España ha quedado encuadrada en el grupo A con Chipre, Finlandia, territorio de Kosovo, Rumanía y San Marino.

Una nueva generación de futbolistas muy talensosos y cargados de ilusión, con Mosquera como único repetidor están convocados el próximo lunes a las 12:00 en Las Rozas, para poder empezar a ejercitarse por la tarde, por primera vez en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El jueves se desplazará a Soria para enfrentarse al primer rival, Chipre al que se medirá el viernes 5 de septiembre en el Estadio de Los Pajaritos. Mientras que el martes 9 disputará la segunda jornada, en la que el oponente será el territorio de Kosovo en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina.

-Los 23 convocados:

Porteros: Astralaga, Fran González y Salvi Esquiel.

Defensas: Rafael Obrador, Álex Valle, Yarek, Simo Keddari, Jacobo Ramón, Mosquera, Álex Jiménez y Ángel Ortiz.

Centrocampistas: Rodrigo Mendoza, Peio Canales, Chema Andrés, Gerard Hernández y Fer López.

Delanteros: Eliezer Mayunda, Joel Roca, Marc Guiu, Gonzalo Garcia, Adrián Niño, Pablo García e Iker Bravo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  3. 3 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  4. 4

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  5. 5

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  6. 6 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  7. 7

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  8. 8 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  9. 9

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  10. 10

    Salud pide extremar la prevención tras los últimos casos de gripe aviar en la costa vizcaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gonzalo García, debuta en la sub-21 en la primera lista de David Gordo

Gonzalo García, debuta en la sub-21 en la primera lista de David Gordo