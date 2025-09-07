El Sestao River concede un empate a última hora

Peru Olazabal Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El Sestao River salió de La Molineta con la sensación de haber perdido dos puntos en su estreno. El conjunto verdinegro logró reponerse en solo cuatro minutos del primer gol del Alfaro, gracias a un doblete de Ieltxu García al término de la primera mitad. No obstante, en el tramo final de un segundo tiempo que parecía de mero tránsito, concedió un penalti que sirvió para que los riojanos pudieran firmar el 2-2 y rascar un empate. Unas tablas que distan mucho del inicio soñado de los sestaotarras, tanto por los medios, como por el fin.

CD Alfaro Ibañez; Aitor Pérez, Santos, Zaldua, Salvador; Sota, Losantos (Arturo Fernández, min. 76); Mario Gil (Garrido, min. 63), Riccobene (Alejandro Domínguez, min. 63), Dios; Burusco. 2 - 2 Sestao River Iru; Etxeberria, Montero, Gomeza, Argente; Sarriegi, Laka (Velado, min. 90); Madrazo (Pradera, min. 65), Jorge García (Lamadrid, min. 65), Rojo (Barbarín, min. 65); Ieltxu García (Erdozia, min. 80). GOLES 1-0; Losantos (min. 23). 1-1; Ieltxu García (min. 40). 1-2; Ieltxu García (min. 44). 2-2; Garrido (p. min. 87)

ÁRBITRO Goiatz Markotegi amonestó a los visitantes Madrazo (min. 46), Etxeberria (min. 54), Iru (min. 84) y Montero (min. 90).

El comienzo del encuentro no fue muy esperanzador, ni mucho menos. El conjunto de Aitor Calle no conseguía imponerse a su rival y le costaba mucho generar peligro en campo contrario. Los problemas se acrecentaron cuando, en el minuto 23, Juan Losantos recibió el esférico en la frontal del área, se dio la media vuelta y rápidamente armó un tremendo latigazo que se coló por la misma escuadra. Un golazo ante el que nada pudo hacer Ander Iru y que complicaba el estreno de los verdinegros. Las aguas estuvieron muy calmadas hasta el tramo final de la primera mitad. No había acercamientos reseñables a ninguna de las áreas.

Sin embargo, todo cambió cuando Jon Madrazo filtró un buen pase a la espalda de la defensa que recogió en carrera Ieltxu García, quien supo encontrar el hueco con su definición y convertirse en el primer goleador de los sestaotarras en esta nueva temporada. El atacante de Sodupe de 21 años no se conformó con reestablecer las tablas. Solo cuatro minutos después, recogió un rechace en el interior del área para firmar el que era su doblete personal y así darle la vuelta al marcador antes del descanso.

En el segundo tiempo, el cuadro de la Margen Izquierda pareció estar más pendiente de conservar su ventaja que de ampliarla. Lo cierto es que logró tener la situación bajo control, sin que hubiera ninguna acción de peligro en ninguna de las áreas. Manejaban la posesión, pero no hacían daño. No obstante, el plan se les vino abajo con poco tiempo de reacción. En el minuto 86, Markel Etxeberria cometió un penalti cuando trataba de despejar un balón. Iván Garrido lanzó la pena máxima, engañó de lado a Ander Iru y consiguió empatar de nuevo el envite. Un mazazo que deja a los verdinegros con un sabor agrio.