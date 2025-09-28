El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
SDL
SD Logroñés 1-1 Amorebieta

El Amorebieta rescata un punto en Las Gaunas

Con este empate ante una imbatida SD Logroñés, los azules enlazan tres jornadas en positivo

Fernando Romero

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:48

El Amorebieta logró amarrar un punto en su visita al SD Logroñés en Las Gaunas de este domingo. Un partido en el que los azules ... fueron dominadores durante muchos minutos, pero sin tener el mordiente necesario para hacerse acreedores a un premio mayor. De hecho, se vio por detrás en el marcador de forma inmerecida y obligado a reaccionar. Lo hizo tras el descanso con un buen gol de Javi Elías. Los de Aitor Zulaika enlazan tres jornadas puntuando, pero aún tienen mucho margen de mejora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  2. 2 Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  4. 4

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  5. 5 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  6. 6

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  7. 7

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  8. 8

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  9. 9

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  10. 10

    «Nos piden culpables ya, pero necesitamos pruebas y certezas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Amorebieta rescata un punto en Las Gaunas

El Amorebieta rescata un punto en Las Gaunas