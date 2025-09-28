El Amorebieta rescata un punto en Las Gaunas

El Amorebieta logró amarrar un punto en su visita al SD Logroñés en Las Gaunas de este domingo. Un partido en el que los azules ... fueron dominadores durante muchos minutos, pero sin tener el mordiente necesario para hacerse acreedores a un premio mayor. De hecho, se vio por detrás en el marcador de forma inmerecida y obligado a reaccionar. Lo hizo tras el descanso con un buen gol de Javi Elías. Los de Aitor Zulaika enlazan tres jornadas puntuando, pero aún tienen mucho margen de mejora.

El Amorebieta acudió a Las Gaunas con las ideas claras, y así lo plasmó desde el inicio. Los de Aitor Zulaika se hicieron con el dominio del balón y jugaron plácidamente, sin apenas sufrir ante un SD Logroñés que trataba de presionar y robar sin demasiado éxito. El plan pasaba por hacer un partido largo y cazar alguna de las opciones que podrían tener en ataque.

SD Logroñés Kike Royo; Lazcano, Lecea, Zubiri, Julen; David, Joselu; Aguinaga (Ayensa, 55'), Sergio Gil (Iván Hernando, 87'), Kandoussi (Olarra, 55'); Daniel Fernández (Moha, 74'). 1 - 1 Amorebieta Altamira; Ceballos, Odei, Mendibe, Castañeda; Marouane (Fausto Tienza, 73'), Ituarte; H. Rodríguez (Reka, 78'), Arzalluz (Torrico, 88'), Elías; Zorrilla (Etxaniz, 73'). Goles: 1-0, min. 33: Dani Fernández; 1-1, min. 53: Javi Elías.

Árbitro: Carlos Fernández Buergo (comité asturiano). Amonestó a los locales Kandoussi, Lazkano, Lecea; y a los visitantes Odei, Marouane, H. Rodríguez, Ceballos.

Tampoco fueron demasiadas en la primera mitad. Los zornotzarras cargaban su juego sobre todo por banda izquierda. Por ahí llegó la más clara. Un envío profundo de Zorrilla para Elías, que se internó en el área para golpear duro cruzado. Demasiado. Un par de minutos después, en un balón filtrado al espacio para el propio Gonzalo Zorrilla, Kike Royo tuvo que salir hasta tres cuartos de campo para despejar con apuros.

Con el partido claramente controlado por los de Urritxe, llegó el tanto riojano. Fue en su primer y único disparo a puerta de todo el primer periodo. Una pared en la frontal dejó solo a Dani Fernández, que cruzó ante la salida de Altamira.

En el arranque del segundo periodo, la situación no varió demasiado. Eso sí, esta vez el Amorebieta encontró el acierto que le había faltado en el primer acto. El joven Javi Elías, cedido desde Lezama, cazó un balón en la frontal y desde ahí empalmó un misil que se coló en la portería riojana.

El partido se fue abriendo a medida que avanzaba el crono. Ni riojanos ni vizcaínos daban por bueno el empate. Quien más cerca estuvo de decantar el duelo a su favor fue el Amorebieta, que acarició su segundo tanto a falta de un cuarto de hora, en una falta colgada por Castañeda a la que Mendibe no llegó por centímetros para remachar de cabeza. El empuje local obligó a los de Zulaika a replegar en los minutos finales para salvaguardar su escaso botín.