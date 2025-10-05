El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

SD Amorebieta
Amorebieta 2 - 1 Basconia

El Amorebieta se lleva el derbi ante el Basconia

Los azules suman su segundo triunfo consecutivo en Urritxe

Fernando Romero

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:10

Triunfo muy trabajado el que logró este domingo el Amorebieta en su feudo, tras imponerse por un ajustado 2-1 a un Basconia en el ... que militan varias de las promesas rojiblancas que están brillando en la UEFA Youth League, y que dejaron destellos de esa calidad sobre el césped de Urritxe. Sin embargo, el trabajo y la mayor ambición mostrada por los zornotzarras acabó decantando el duelo. El Amorebieta encadena ya cuatro jornadas consecutivas sumando, encadenando dos empates lejos de Urritxe y dos triunfos ante su afición.

