El Amorebieta se lleva el derbi ante el Basconia

Triunfo muy trabajado el que logró este domingo el Amorebieta en su feudo, tras imponerse por un ajustado 2-1 a un Basconia en el ... que militan varias de las promesas rojiblancas que están brillando en la UEFA Youth League, y que dejaron destellos de esa calidad sobre el césped de Urritxe. Sin embargo, el trabajo y la mayor ambición mostrada por los zornotzarras acabó decantando el duelo. El Amorebieta encadena ya cuatro jornadas consecutivas sumando, encadenando dos empates lejos de Urritxe y dos triunfos ante su afición.

El derbi vizcaíno tuvo un arranque muy equilibrado, con el Basconia tratando de imponer su juego combinativo. Lo logró durante muchas fases del encuentro. Pero el Amorebieta, con las ideas claras, también pudo hacer daño. Así las cosas, el primer periodo tuvo alternativas en ambas porterías y ocasiones como para que cualquiera de los dos equipos pudiera haber abierto el marcador.

Amorebieta Altamira, Mendibe (Asier Sánchez, 89'), Castañeda, Entecanales, Odei, Marouane (Fausto Tienza, 68'), Arzalluz (Ituarte, 89'), Elías, Ceballos, Zorrilla (Etxaniz, 68') y Torrico (Reka, 59'). 2 - 1 Basconia Simón, Nomayo, Larrea, Arredondo (Ezpeleta, 78'), Ellakuria (Quintero, 59'), Peciña (Lozano, 68'), Oyono, Conde (Fernández, 68'), Selton, Belategi y Zarandona (Osipov, 78'). Goles: 1-0, min. 50: Torrico; 1-1, min. 62: Oyono; 2-1, min. 82: Arzalluz.

Entrecanales avisó pronto con un potente disparo que se fue por encima del larguero gualdinegro y el Basconia respondió con una buena combinación en la frontal en la que Altamira le sacó el remate a Peciña. También Oyono lo intentó con una potente volea de zurda que se le fue ligeramente desviado. Por los zornotzarras, Zorrilla mandó un balón al lateral de la red tras driblar al meta Simón García en su salida a la frontal del área. Y el prometedor Torrico intentó sorprender con un disparo desde línea de medios. Los de Aitor Zulaika acabaron mejor el primer acto, pero sin puntería.

Sí la tuvieron nada más arrancar el segundo periodo para romper la igualdad en el marcador. En un balón largo a la frontal, Beñat Larrea midió mal el bote del balón, que le pasó por encima, y Torrico aprovechó para anotar. Una ventaja que no le duró demasiado al Amorebieta. Apenas sobrepasada la hora de juego, Oyono equilibró el luminoso marcando solo en el área, tras un rechace de Altamira a potente disparo de Eghosa.

El derbi se rompió definitivamente en el último cuarto de hora. Una fase en la que el Amorebieta tiró de fe, y mayor entereza física, para ir metiendo al Basconia en su parcela. El protagonismo recayó especialmente en Mikel Arzalluz, que primero obligó a lucirse a Simón para negarle el gol y poco después mando fuera por muy poco un disparo ajustado al palo.

El gol de la victoria de los de Urritxe llegó en el 82'. El canterano Reka controló en la media luna y armó un duro golpeo que sacó Simón con una buena mano. El rechace le cayó de nuevo al atacante azul, que asistió a Arzalluz para que solo tuviera que empujar el esférico al fondo de la portería basconista. El delantero de Azcoitia, en el tramo final, puso sentenciar, pero su disparo blandito desde punto de penalti lo atajó Simón sin demasiadas dificultades.