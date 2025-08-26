Amorebieta y Gernika se juegan el pase a la fase nacional de la Copa Federación

Fernando Romero Martes, 26 de agosto 2025, 20:25 Comenta Compartir

Urritxe será el escenario este miércoles de la final de la fase autonómica de la Copa Federación, una final que disputarán dos equipos vecinos y rivales como son Amorebieta y Gernika, y que este curso también compartirán categoría en Segunda Federación. Los azules lograron el pase a este decisivo encuentro en la tanda de penaltis en Las Llanas ante el Sestao River, mientras que los gernikarras sellaron su billete remontando en la prórroga al Derio de Iker Muniain en Ibaiondo.

Ambos pelearán por dar el salto y colarse entre los 32 equipos que participen en la fase nacional, cuyo sorteo tendrá lugar el próximo miércoles, 3 de septiembre, a las 13:00h.

Amorebieta y Gernika ya se vieron las caras en un amistoso hace un par de semanas, también en Urritxe, en un duelo que entonces acabó con empate a dos goles. Fue un partido típico de pretemporada que seguramente se parecerá poco al de este miércoles, ya con carácter oficial y con el inicio del curso prácticamente a la vuelta de la esquina.

Así lo ve también el técnico de los zornotzarras, Aitor Zulaika, para quien «es difícil que dos partidos sean parecidos a pesar de que los adversarios sean iguales». «Los equipos vamos cogiendo patrones de juego y por ahí sí que se puede parecer algo, pero no creo que sea un partido igual», señala el de Azpeitia, que espera «un bonito ambiente» para vivir este «derbi comarcal en partido oficial».

Respecto a la situación de los suyos, Zulaika considera que «el equipo llega en un momento bueno, porque estamos cogiendo el tono en aspectos técnicos y tácticos». «También estamos viendo a los jóvenes del filial y del juvenil, que los vamos a necesitar. La pretemporada va por el camino que habíamos preparado y que queríamos», se felicita. «Tenemos también la suerte de que estamos participando en una competición oficial dentro de la pretemporada, algo que es inusual, y que nos ha dado para preparar todo de forma más real».

Caras nuevas

«El equipo llega en buen tono para la altura que estamos, y con la alegría de que algunos jugadores que han estado lesionados y han tenido pocos minutos se están acercando al equipo. Eso son más quebraderos de cabeza para el entrenador para montar la alineación», bromea.

A esa terna de candidatos al once de los zornotzarras hay que sumarle los últimos efectivos en aterrizar en Urritxe. De un lado, el joven lateral izquierdo Javier Elías, cedido por el Athletic y que ya participó en Primera Federación el pasado curso con el filial rojiblanco; y, por otro lado, el extremo Asier Sánchez, otro jugador de banda que en esta ocasión llega desde las filas del Eibar. La temporada pasada jugó en el segundo filial armero, anotando tres goles en Tercera RFEF.