El Amorebieta derrota al San Ignacio y avanza de ronda en Copa Federación

Fernando Romero Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:59 Comenta Compartir

Decía Aitor Zulaika en la previa que le gustaba que la Copa Federación se insertara en la pretemporada para dotar a ésta de un poco más de competitividad real. Algo que han demostrado los azules en el que ha sido su primer partido oficial, saldado igualmente con su primera victoria estival. El doblete de Gonzalo Zorrila y el postrero tanto del canterano Reka permiten a los zornotzarras derrotar al San Ignacio avanzar de ronda. Los de Aitor Zulaika se enfrentarán al Sestao River en Las Llanas el próximo miércoles, en las semifinales de la fase autonómica de este torneo.

La diferencia de categoría se notó en el terreno de juego. Tras un arranque de partido ciertamente igualado, el Amorebieta fue haciéndose poco a poco con la manija del encuentro para comenzar a buscar la portería alavesa. Gran parte del peligro zornotzarra nacía de las botas de Arzalluz, que fue una pesadilla para la defensa vitoriana.

El atacante dio un par de avisos antes de ser clave a la hora de abrir el marcador. Tras una buena jugada individual, buscó a Torrico, cuyo remate lo despejó como pudo el portero. La pelota, no obstante, quedó libre en el área y ahí el más rápido fue Zorrilla para meter el pie y mandar el cuero al fondo de las mallas. Apenas un par de minutos después, el propio Gonzalo Zorrilla estuvo a punto de ampliar la renta de los azules, pero esta vez sí lo desbarató el meta Iván Sanz con una gran parada.

Con el marcador a favor, los de Aitor Zulaika mantuvieron el encuentro bastante controlado y apenas sufriendo en defensa. Tuvo buenas ocasiones para haber sumando algún tanto más a su cuenta, como la ocasión muy clara de Hodei Rodríguez tras pase filtrado de Torrico. Pero perdonó y lo acabó pagando. Justo antes del descanso, Ormazabal anotó el empate para el San Ignacio cazando un balón rechazado por el travesaño.

Tras el paso por vestuarios, el Amorebieta salió con una marcha más y no tardó en poner cerco a la portería de los de Aritz Castro. En los primeros minutos de la reanudación, Hernáiz ejecutó un libre directo con mucha intención que obligó al portero a estirarse para negarle el gol. No tardó en llegar. En el 56', Gonzalo Zorrilla firmaba el doblete aprovechando un buen centro del incansable Arzalluz.

El gol permitió de nuevo a los azules tener el partido controlado, pero sin renunciar al ataque para evitar sustos como en el primer periodo. El meta Iván Sanz fue uno de los más destacados, porque negó en varias ocasiones los goles de los zornotzarras. Lo hizo de nuevo faltando un cuarto de hora ante un disparo del prometedor Torrico.

Fue también protagonista en los minutos finales, aunque esta vez por cometer un penalti sobre Etxaniz que le costó la expulsión. El propio ariete fue el encargado de lanzar la pena máxima, detenida por el portero, pero con el canterano Reka muy atento para anotar tras el rechace y sentenciar.

Amorebieta Altamira, Mendibe, Entrecanales, Odei, Arzalluz, Ceballos, Zorrilla (Reka, 69'), Torrico (Etxaniz, 77'), H. Rodríguez (Aranceta, 87'), Goie (Ituarte, 77') y Hernaiz. 3 - 1 San Ignacio Iván, Beñat, Urbina, Testy, Sugoi, Ormazabal, Euken, Beñat, Faculty, Arana y Lizundia. Goles: 1-0, min. 20: Zorrilla; 1-1, min. 44: Ormazabal; 2-1, min. 56: Zorrilla; 3-1, min. 90+: Reka.

Árbitro: Gaizka Altuna. Expulsó con roja directa el meta Iván Sanz.