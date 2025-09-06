El Barakaldo mereció mejor suerte que un empate

Los gualdinegros igualaron en el tramo final un encuentro en el que dispusieron de más oocasiones para vencer que el Zamora

Sensación agridulce en Lasesarre. El Barakaldo completó una gran actuación para someter, por momentos, al que es uno de los 'cocos' del grupo. No obstante, le faltó puntería para aprovechar sus innumerables ocasiones. Algo que acabó pagando con un gol en propia puerta que adelantó a su rival cuando restaba un cuarto de hora de choque. En el tramo final, Ekaitz Molina hizo algo de justicia anotando el definitivo 1-1 de un partido en el que el nuevo VAR fue uno de los grandes protagonistas.

Barakaldo CF Ispizua; Deje, Arana, Ropero, Pedernales (Oier López, min. 81); Muñoz (Mandiang, min. 61), Naveira (Molina, min. 81), Huidobro, Albizua (Eric Pérez, min. 61); Galarza y Valiño (De León, min. 85). 1 - 1 Zamora CF Sobrón; Rufo, Luengo (Said, min. 71), Erik Ruiz, Merchán; Clavería (Carlos Ramos, min. 61), Mario García; Burón (Sancho, min. 61), Kike Márquez (Eslava, min. 61), Monerris (Farrel, min. 87); Carbonell. GOLES 0-1; Ropero (p.p). 1-1; Molina (min. 86)

ÁRBITRO Alfredo Ramo amonestó a Erik Ruiz.

INCIDENCIAS 2.450 espectadores en Lasesarre.

El Zamora fue más mandón durante el primer cuarto de hora de envire, aunque veraderamente solo generó una ocasión clara en este periplo, a raíz de un centro de Mario García en el que no atinó en el remate Rufo. A partir de ese momento, el Barakaldo ejerció una clara superioridad durante el resto de la primera mitad, protagonizando varias buenas ocasiones para adelantarse. Solo la falta de pegada impidió que se fueran con ventaja al descanso.

Entre dichas oportunidades, se pudo contabilizar un testarazo de Naveira que tocó lo justo Sobrón para desviar a córner, otro remate de cabeza de Galarza a puerta vacía en la que fue la mejor oportunidad de todo el primer tiempo, un remate de Álex Valiño que también se marchó por encima del travesaño, un uno contra uno que se cocinó el propio Valiño y que volvió a sacar Sobrón o un último disparo lejano de Huidobro que también tuvo al guardameta como protagonista.

Mientras, el Zamora únicamente dispuso de un disparo de Monerris que se marchó fuera, tras un preciso envío largo del arquero. Los gualdinegros lograron someter durante media hora a uno de los equipos con más potencial del grupo. Las sensaciones eran magníficas y solo faltaba acertar en la finalización.

En el minuto 55, un Lasesarre a más de 36 grados, vibró por el gol de Galarza tras pase de la muerte de Valiño, pero este último estaba en fuera de juego y fue anulado. El cuadro fabril tuvo más opciones de estrenar el marcador. Para sorpresa de todos los presentes, fue el Zamora el que se puso por delante gracias a un gol en propia de Iker Ropero cuando intentaba despejar un centro de Jaime Sancho.

Algo que dio alas a los rojiblancos, que en los siguientes minutos pudieron ampliar su renta. Sin embargo, los cambios ayudaron a reaccionar al Barakaldo en el tramo final A los 86 minutos de juego, llegó el ansiado gol del empate en un centro raso de Oier López que remató con finura Ekaitz Molina. El capitán estuvo a punto de remontar por su propio pie el partido en el descuento con una espléndida volea que repelió Sobrón. La tensión se mascó con un posible penalti sobre Galarza que el colegiado no validó tras consultar en el VAR.