Eric Pérez trata de robar un balón a un jugador del CF Talavera de la Reina. CF Talavera de la Reina
Primera Federación

El Barakaldo logra un empate contra viento y marea

CF Talavera de la Reina 1-1 Barakaldo CF ·

Los gualdinegros fueron capaces de reponerse de un mal inicio de partido y de resistir después tras estar cuarenta minutos con uno menos

Peru Olazabal

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:51

El Barakaldo suma un importante punto en su visita a El Prado. Después de su victoria en el derbi frente al Arenas, los de la ... Margen Izquierda buscaban repetir triunfo. Sin embargo, ante todas las circunstancias negativas vividas, se tuvieron que conformar con un empate trabajado a destajo. El cuadro fabril se tuvo que reponer ante un estrepitoso inicio en el que el Talavera de la Reina consiguió ponerse pronto por delante. En el arranque de la segunda mitad, lograron devolver la igualdad (1-1). Aunque, acto seguido, Oier López fue expulsado y tuvieron que resistir durante cuarenta minutos con un jugador menos sobre el verde.

