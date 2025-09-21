El Barakaldo logra un empate contra viento y marea

El Barakaldo suma un importante punto en su visita a El Prado. Después de su victoria en el derbi frente al Arenas, los de la ... Margen Izquierda buscaban repetir triunfo. Sin embargo, ante todas las circunstancias negativas vividas, se tuvieron que conformar con un empate trabajado a destajo. El cuadro fabril se tuvo que reponer ante un estrepitoso inicio en el que el Talavera de la Reina consiguió ponerse pronto por delante. En el arranque de la segunda mitad, lograron devolver la igualdad (1-1). Aunque, acto seguido, Oier López fue expulsado y tuvieron que resistir durante cuarenta minutos con un jugador menos sobre el verde.

CF Talavera de la Reina Jaime González; Fran Rodríguez (Bilal, min. 74), Sergi Molina, Álvaro López, Roig (Cuenca, min. 87); Luis Sánchez, Isaiah Navarro, Pitu Doncel (Arturo Molina, min. 87); Di Renzo, Marcos Moreno (Nahuel, min. 60) y Gallardo (Valen Gómez, min. 74). 1 - 1 Barakaldo CF Ispizua; De Jesús, Arana, Ropero (Dufur, min. 46), Oier López; Molina (Naveira, min. 74), Huidobro; Mandiang (Pedernales, min. 54), San Bartolomé (Merino, min. 63), Eric Pérez; Galarza (Valiño, min. 46). GOLES 1-0; San Bartolomé (p.p, min. 9). 1-1; Oier López (min. 46)

ÁRBITRO Pablo Monterrubio, del colegio aragonés, amonestó a los visitantes Ropero (min. 3), Arana (min. 53) y expulsó a Oier López (min. 49).

El Barakaldo sufrió horrores en el primer tramo del encuentro. El Talavera fue un rodillo durante los diez primeros minutos del choque, en los que atrincheró a los gualdinegros alrededor de su propia área, generando varias ocasiones para estrenar el marcador. Los cerámicos, en el minuto cuatro, pudieron adelantarse en una falta directa que se marchó al lateral de la red. Acto seguido, Ibon Ispizua fue determinante encimando a Marcos Moreno para evitar el que podría haber sido un gol tempranero.

El conjunto de Imanol de la Sota, que solo modificó una pieza respecto a su último triunfo ante el Arenas -entró San Bartolomé por Naveira-, protagonizó un arranque muy discreto. Lo acabó pagando. Los locales siguieron siendo muy incisivos y, en un córner, Víctor San Bartolomé se marcó en propia puerta. Ekaitz Molina pidió falta en el tumulto que hubo en el área, pero el colegiado dictaminó que era gol legal tras revisar el tanto en el monitor, como se hace en todos los goles durante la presente campaña.

Lo mejor de la primera mitad en clave baracaldesa fue su reacción inmediata a este tanto en contra. Justo después, protagonizaron dos buenas ocasiones para devolver las tablas. En el minuto doce, un centro de De Jesús lo remató como pudo en el área pequeña con la rodilla Oier López, pero desafortunadamente su remate fue directo a las manos de Jaime González. Solo dos minutos más tarde, probó suerte Julen Huidobro con un disparo a la media vuelta, que se marchó fuera. La intensidad bajó mucho en la media hora restante del primer tiempo, sin apenas acercamientos.

Todo cambió tras el paso por vestuarios, cuando el Barakaldo realizó dos cambios. Ni siquiera hubo que esperar un minuto para que los fabriles empataran el partido. Fue en una buena combinación entre Víctor San Bartolomé, Eric Pérez y Oier López, que remató este último ajustado al palo para igualar el marcador. El lateral izquierdo, que ya suma dos goles y una asistencia en este arranque liguero, experimentó la cara y la cruz del fútbol en un instante. Y es que, tres minutos después de marcar, fue expulsado al derribar a un rival, considerando el árbitro que era el último hombre, aunque Arana estaba muy cerca. Una tarjeta roja directa muy rigurosa que corroboró el colegiado tras revisarlo en el VAR.

A partir de ese momento, al Barakaldo solo le quedó realizar una labor de resistencia para tratar de rascar un empate de El Prado. Di Renzo estuvo a punto de marcar de cabeza en el minuto 57. Un cuarto de hora después, Ibon Ispizua salvó a los suyos con un auténtico paradón a un disparo lejano, potente y con efecto de Álvaro López. Desde luego, la actuación del guardameta fue determinante, quien se mostró muy seguro y fiable en otras intervenciones de menos peso en el tramo final. Asimismo, el resto del equipo también respondió a las mil maravillas ante el cambio de registro que tuvieron que realizar para defender su área con uñas y dientes, pese a que en el descuento, Álvaro López estrelló el balón contra el palo.