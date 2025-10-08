El Arenas busca soluciones para rendir mejor en sus salidas

A nadie se le escapa que el Arenas está sufriendo una suerte de 'trastorno bipolar' en este inicio de curso. El histórico es, en sí ... mismo, las dos caras de la misma moneda. La positiva es, claramente, la que muestra ejerciendo como local en Gobela, que está resultando un factor claramente decisivo para los de Jon Erice. En 'La jaula', permanecen invictos, con un balance de siete puntos conseguidos sobre nueve posibles.

Esos son todos los que han logrado sumar hasta ahora los areneros, porque lejos de su feudo el rendimiento, en lo que a los resultados se refiere, es radicalmente opuesto. Tres desplazamientos, tres derrotas. Y lo que es casi peor, con un contundente balance de goles negativo, con solo uno a favor y siete recibidos. Unos números que convierten al Arenas en el segundo peor visitante de la Primera Federación, únicamente por delante de un Mérida que el fin de semana les endosó un 3-0 en el Romano José Fouto.

El 'histórico' está inmerso en ese habitual proceso de adaptación a la nueva categoría, pero condicionado por sus propias infraestructuras. Es obvio que Gobela tiene que las características que tiene, y los de Erice son capaces de explotarlas al máximo. Pero, al mismo tiempo, esas peculiaridades son las que complican el hecho de poder preparar las salidas en plenitud de condiciones.

Ya no se trata solo de las mayores dimensiones que puedan tener los terrenos de juego, sino a la propia superficie del mismo. El balón no se comporta de la misma manera en hierba artificial que en césped natural. Y tampoco el propio cuerpo de los futbolistas. Son ya varios en el seno de la plantilla rojinegra los que vienen sufriendo pequeñas lesiones o molestias físicas debido a ello.

Necesidad

Un problema añadido y conocido sobradamente de antemano que Jon Erice verbalizó el pasado domingo tras la derrota en tierras extremeñas. «Nos cambia muchísimo de jugar en casa a jugar fuera», arrancaba. «Todo el mundo habla de la ventaja que es para nosotros jugar en Gobela, pero nosotros somos conscientes de que los rivales vienen un día de aquí a enero (cuando el Arenas deba trasladarse a Fadura por las obligaciones de la RFEF). Nosotros salimos a un escenario opuesto al nuestro cada quince días», relataba el técnico arenero.

«La capacidad de adaptación que estamos teniendo para esos partidos fuera no está llegando. El trabajo que tenemos que hacer es intentar poder tener campos de entrenamiento que se asemejen a lo de fuera de cada. Desde pretemporada hasta ahora, no hemos podido entrenar más que una vez en Gatika», profundizaba Jon Erice en este mismo sentido.

Desde las oficinas del club se trabaja con ahínco en intentar solventar en la medida de lo posible este déficit que está lastrando al Arenas, buscando que al menos el equipo se pueda ejercitar una vez a la semana en campos de hierba natural. Se ha contactado con diversos clubes del entorno, pero los trámites en muchos casos no son sencillos, ya que al ser en muchos casos terrenos de juego de titularidad municipal hay que contactar con los ayuntamientos para lograr esas autorizaciones.

«El club lo intenta por todos los medios. Si alguien nos puede echar una mano en Getxo o en los alrededores para poder adaptarnos algo mejor a eso… No es ninguna excusa, pero necesitamos ese plus para poder preparar mejor los partidos», manifestaba Erice.