El Arenas busca mantener su solidez en Gobela

Un Arenas busca relamerse las heridas tras la última derrota cosechada lejos de casa. Para ello, tratará de apoyarse en la solidez que está mostrando en Gobela, donde aún permanece invicto. Lo hará ante el Lugo, un rival poderoso que, sin embargo, no atraviesa su mejor momento. Y es que, tal y como le sucede al cuadro de la margen derecha, aún no conoce la victoria como visitante.

Arenas y Lugo llegan igualados a siete unidades a este encuentro, pero con una diferencia importante. Y es que, si los vizcaínos han encajado once dianas, el conjunto gallego únicamente cinco. También han metido menos goles (4) que los de Jon Erice, algo que demuestra la fortaleza como conjunto de los lucenses.

Más allá de la situación actual que atraviesa el Lugo, Erice lanza un claro aviso antes de este partido «para que todo el mundo se sitúe». «En las últimas trece temporadas, ha estado once en Segunda División, y dos siendo un gallo de Primera Federación», advierte. «Este año, vuelve a tener una inversión fuerte de los nuevos dueños, ha hecho una plantilla con grandes nombres. Pero la realidad de la clasificación nos dice que a día de hoy estamos igualados. Eso a nosotros nos tiene que dar una moral increíble», considera Erice.

Equilibrado

En este sentido, el titular del banquillo de Gobela defiende que «nuestros jugadores están preparados deportivamente para hacer frente al Lugo y para intentar ser un equipo dominador, un equipo agresivo hacia arriba y un equipo que en casa vuelva a conseguir los puntos». Y todo eso pese a que «trabajamos con muchos menos medios que los rivales», como las dificultades que está encontrando el histórico para poder entrenar en campos de césped natural para preparar los duelos como visitante. Por el contrario, Erice también destaca que los suyos trabajan «generalmente con más ilusión que cualquiera de los equipos a los que nos enfrentamos».

Jon Erice prevé un «partido igualado a todas luces» dados las prácticamente calcadas trayectorias que están manteniendo Arenas y Lugo. «Si lo hablamos en agosto, todo el mundo daría por supuesto que el Lugo tenía que estar lejos del Arenas. Pero el fútbol y la competición te lleva a la realidad. Y el Arenas está con los mismos puntos que el Lugo, y con plenas garantías de hacer un buen partido y conseguir los puntos», espeta.

En cuanto a la disponibilidad de efectivos para afrontar este partido, una de cal y una de arena. Por un lado, el técnico rojinegro no podrá contar con Babá Diocou, expulsado con doble amarilla en el Romano José Fouto, ni tampoco con Fabián Messina, convocado con la selección dominicana. En el lado positivo, «esperamos recuperar a jugadores como Troncho y Collado». «Recuperamos a los mismos que perdemos prácticamente, pero sí que son jugadores que a nosotros nos aportan versatilidad, polivalencia y que nos permiten jugar de manera diferente sin necesidad de hacer cambios», detalla Erice. «Esperamos conformar una convocatoria competitiva, sacar el mejor once posible y tener unos cambios que nos ayuden a ganar el partido», desea.