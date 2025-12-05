El sorteo del Mundial 2026, en directo
España es uno de los cabezas de serie, junto a Argentina y los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá
Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:44
18:41
Aparece la Copa en el escenario
Aparece Scaloni en el escenario. El técnico de la Argentina campeona del mundo. Con él, está el trofeo de la Copa del Mundo. El equipo de Messi sumó el triunfo. «Nuestro equipo a pesar de las dificultades siguió creyendo. Intentaremos seguir competiendo y no dar el partido nunca por pérdido».
18:39
Una curiosidad
Los estadios no pueden tener el nombre comercial de sus patrocinadores. Por tanto, cambiarán de denominación durante la Copa del Mundo. El estadio Azteca será el primer estadio en acoger tres Mundiales.
18:39
Robbie Williams and Nicole Scherzinger, durante su actuación
18:38
Habla Trump
«Es uno de los grandes honores de mi vida. Hemos salvado miles de vidas, en el Congo, por ejemplo. También entre India y Pakistán. Hemos parado guerras antes que empezaran. Es un honor estar contigo Gianni. Has conseguido que no suban los precios de las entradas. Quiero dar las gracias a mi familia, a la primera dama. Creo que vamos a ver algo lleno de entusiasmo, creo que será algo increíble. Hemos trabajado con los líderes de México y Canadá. Gracias por vuestra colaboración. Gracias a mi liderazgo somos otro país»
18:36
Entregan una medalla a Trump
El presidente de Estados Unidos recibe el premio. Una medalla, una especie de libro en el que se explican los motivos por los que ha recibido el galardón. Hablan de «acciones excepcionales para buscar la paz en todo el mundo», dice Infantino. «Como todo el mundo en la sala, vemos imágenes de guerra en todas partes del mundo. Todos sufrimos por los niños que mueren, lloramos con todas las madres que pierden a alguien querido. Queremos ver esperanza, queremos ver unidad, queremos ver un futuro. He sido afortunado de ser testigo de la firma los acuerdos de paz de Gaza, el acuerdo entre Ruanda y la República del Congo. Esto es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo. Queremos vivir en un mundo unido, en paz. Y usted, sin lugar a dudas, se merece el primer premio de la paz de la FIFA por sus logros. A su manera, pero lo ha conseguido. Siempre tendrá mi apoyo».
18:31
El premio FIFA de la Paz es para...
Donald Trump. No hay sorpresas. Desde hace varios días se hablaba de esa posibilidad, y así ha sido. Gianni Infantino, amigo del presidente de Estados Unidos, se lo ha concedido al líder de Estados Unidos.
18:27
Ahora, toca el momento de hablar de la «paz». Se trata del premio de la FIFA de la paz. Se da por hecho que el destinatario sea Donald Trump. ¿Será así?
18:24
Tras las palabras de Infantino, sube al escenario Robbie Williams y Nicole Scherzinger.
18:19
Infantino: «Este no será sólo el mayor evento futbolístico, será el mayor evento de la historia de la humanidad, el mayor evento que la humanidad jamás presenciará»
18:16
«Nos espera un verano apasionante. Vamos a tener a cientos de miles personas en Estados Unidos, México y Cánada. Y millones de espectadores en todo el mundo viéndonos por televiisón», dice el presidente de la FIFA.
18:13
Ambos dan la bienvenida a Infantino, presidente de la FIFA, que da las gracias a Donald Trump y Melania por acudir al evento. También menciona a Mark Carney (presidente de Canadá) y Claudia Sheinbaum (México).
18:10
Presentan la gala Heidi Klum y Kevin Hart. «Más de 500 millones de personas están siguiendo en directo este sorteo», dice la actriz.
18:05
Comienza el sorteo
Lo hace con una actuación magistral de Andrea Bocelli
18:00
Número de partidos
Habrá 104 partidos, los cuales serán repartidos de la siguiente manera: 78 encuentros en Estados Unidos, 13 en Canadá y otros 13 en México.
17:59
Un condicionante
España y Argentina, las dos mejores selecciones del ránking mundial, no se podrán enfrentar a la final siempre y cuando queden primeras de grupo
17:56
¿Cuántos grupos habrá?
Los grupos, como en las últimas ediciones, serán de 4 equipos. Por tanto, habrá 12 grupos. Entre los cabezas de serie, España, Argentina, Canadá, México y Estados Unidos. También la finalista de 2022, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. La Roja de Luis de la Fuente no se enfrentará a ninguno de estos rivales.
17:54
¿Cuándo se jugará el Mundial?
El torneo arrancará en México, el 11 de junio. Terminará el 19 de julio en Nueva Jersey. Es más largo de lo habitual, ya que hay 48 selecciones.
El calendario completo se conocerá este sábado.
17:52
El sorteo se realiza en el Kennedy Center de Washington. La final, prevista para el 19 de julio, se jugará en el MetLife de Nueva York.
17:50
Trump e Infantino
Una de las imágenes del día es la fotografía de Trump con Infantino. El presidente de Estados Unidos es el principal candidato a ganar el Premio de la FIFA a la Paz. Ambos son grandes amigos.
17:47
El camino de España en el Mundial
¡Buenas tardes! ¡Saludos cordiales!
Comienza el Mundial. Bueno, en realidad comenzó hace unos meses, con las eliminatorias de clasificación para una Copa del Mundo que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Pero este tarde, en Washigton, se sortean los grupos de la fase final. España, uno de los principales favoritos al título junto a la actual campeona. Argentina, conocerá su camino en un torneo que estará marcado por el calor de algunas sedes y por la diferencia horaria con España.
Además, por primera vez hay 48 equipos, y debutan selecciones como Cabo Verde, Jordania, Uzbekistán y Curazao. Haití, además, regresa, después de mucho tiempo.
A por el sorteo.
-
