El sorteo del Mundial 2026, en directo

17:47

El camino de España en el Mundial

¡Buenas tardes! ¡Saludos cordiales!

Comienza el Mundial. Bueno, en realidad comenzó hace unos meses, con las eliminatorias de clasificación para una Copa del Mundo que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Pero este tarde, en Washigton, se sortean los grupos de la fase final. España, uno de los principales favoritos al título junto a la actual campeona. Argentina, conocerá su camino en un torneo que estará marcado por el calor de algunas sedes y por la diferencia horaria con España.

Además, por primera vez hay 48 equipos, y debutan selecciones como Cabo Verde, Jordania, Uzbekistán y Curazao. Haití, además, regresa, después de mucho tiempo.

A por el sorteo.