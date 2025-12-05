El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Erling Haaland y Kylian Mbappé, en un duelo de la Champions League de la pasada temporada. EP

Mbappé y Haaland se retan en el mejor duelo de la liguilla

El enfrentamiento entre las dos estrellas será el cartel más atractivo de la fase de grupos del Mundial

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:23

Comenta

El Mundial de 2026 ya tiene su primer gran cartel. Francia y Noruega compartirán el Grupo I, preparando el escenario para uno de los duelos ... más esperados desde hace años. Kylian Mbappé contra Erling Haaland. Velocidad contra potencia. Los dos jugadores que desde su debut prometían ser los herederos de la rivalidad Messi-Cristiano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  5. 5

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  8. 8

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  9. 9

    La Línea 4 del metro empezará a construirse en 2027 desde Rekalde a Matiko
  10. 10

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mbappé y Haaland se retan en el mejor duelo de la liguilla

Mbappé y Haaland se retan en el mejor duelo de la liguilla