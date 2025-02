Montse Tomé declara en el juicio contra Luis Rubiales

J. González Lunes, 10 de febrero 2025, 08:52 | Actualizado 09:01h. Comenta Compartir

Comienza la segunda y previsiblemente última semana del juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso que dio a Jenni Hermoso tras la consecución del Mundial de Fútbol en 2023. Hoy es el turno de la actual seleccionadora, Montse Tomé.

Tomé es una de las tres testigos previstas en esta quinta jornada, donde también comparecerán el conseller de Presidencia y Deportes del Consell de Ibiza, Salvador Losa, a petición de la defensa de Rubén Rivera, con cuya testifical tratará de demostrar las gestiones que realizó en la isla durante el viaje del que disfrutaron algunas jugadoras tras el Mundial, y que es uno de los escenarios donde las acusaciones encuadran las presiones, y la última será la mujer de Rubén Rivera.

Los focos se centrarán en la entrenadora de la Selección, ya que durante el torneo celebrado en Australia y Nueva Zelanda, Tomé era la 'número dos' de Vilda. Además, se le preguntará no solo por el episodio del beso tras la final de Sídney, que Jenni Hermoso asegura que no consintió, sino también por su decisión de no convocarla en los primeros partidos que se disputaron tras el triunfo. Una decisión cuestionada también por las jugadoras que en la primera semana del juicio.

Rubiales, el martes

Rubiales, que se enfrenta a dos años y seis meses de cárcel por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones, declarará este martes como investigado junto al resto de investigados. Noticias relacionadas reportaje No El 'caso Rubiales': los 21 días que dinamitaron el fútbol español José Manuel Andrés estandar Si La soledad de Jenni Hermoso, sin sindicato y sin selección Doménico Chiappe

El calendario fija, además, las conclusiones y los informes finales para el miércoles. Tras los mismos, y el turno de palabra, el juicio quedará visto para sentencia, aunque algunas partes avisan de que estos trámites podrían extenderse más de lo inicialmente previsto.

Temas

Luis Rubiales