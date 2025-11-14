El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El preparador donostiarra vive los partidos con la máxima tensión y concentración. SD Eibar

«Qué mejor estadio que El Molinón para levantar el vuelo fuera», apunta San José

El donostiarra asegura que «nos hiere el orgullo que solo hayamos sacado un punto fuera y estamos con ganas de revertirlo y de reivindicarnos»

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:49

Comenta

La épica remontada firmada el sábado ante el Albacete (3-2) ha ejercido de bálsamo en el vestuario del Eibar, que confía en aprovechar el ... impulso para dar el domingo en El Molinón (16.15 h.) un giro radical a su mala dinámica de resultados fuera de casa, donde no ha añadido ningún punto más al que consiguió en el estreno liguero en Málaga (1-1).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio causa la muerte de 33 vacas en una explotación de Carranza
  2. 2

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  3. 3

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  4. 4

    Fallece el mítico entrenador vasco Xabier Azkargorta
  5. 5

    Una escisión de los socios de la izquierda abertzale en Córcega se alía con la ultraderecha antinmigración en Francia
  6. 6

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza
  7. 7 Tres detenidos por poner un cuchillo en la garganta y robar a un menor en Santutxu
  8. 8 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia
  9. 9 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Qué mejor estadio que El Molinón para levantar el vuelo fuera», apunta San José

«Qué mejor estadio que El Molinón para levantar el vuelo fuera», apunta San José