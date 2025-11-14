«Qué mejor estadio que El Molinón para levantar el vuelo fuera», apunta San José

La épica remontada firmada el sábado ante el Albacete (3-2) ha ejercido de bálsamo en el vestuario del Eibar, que confía en aprovechar el ... impulso para dar el domingo en El Molinón (16.15 h.) un giro radical a su mala dinámica de resultados fuera de casa, donde no ha añadido ningún punto más al que consiguió en el estreno liguero en Málaga (1-1).

Aun siendo consciente de la dificultad para sumar en el histórico estadio en el que el Sporting de Gijón solo ha perdido ante el Burgos (2-3) y Albacete (3-4) en la quinta y séptima jornadas, respectivamente, el entrenador armero considera que es el mejor escenario posible para levantar el vuelo como visitantes. «Para nosotros es una oportunidad espectacular para reivindicarnos», resaltó Beñat San José durante su comparecencia de ayer en Areitio, en la que admitió que «en el vestuario lo vemos con mucha rabia que solo hayamos podido sacar un punto fuera. Nos da muchos coraje y nos hiere el orgullo y estamos con muchas ganas de revertirlo». .

El donostiarra insiste en que «es un escenario que respetamos mucho. Respetamos mucho la historia del Sporting en Gijón. No hay que quitarle nada de ese reconocimiento, pero entiendo que ellos también nos respetan mucho, no solo como Eibar en el campo, sino como institución y como club. Estamos también muy orgullosos del club que somos, de la ciudad que representamos y de los aficionados que tenemos, que nos empujan siempre», subraya.

Por eso, asegura que «eso nos da todavía más coraje para que en este escenario hagamos un gran partido y tener un muy buen resultado. En este partido tenemos todo para ganar. Con un buen resultado se multiplican los estímulos. Entonces, qué mejor que este escenario para empezar a emprender el vuelo e ir para arriba como visitantes».

Durante esta semana, se ha esmerado en reforzar todo lo bueno que su equipo hizo ante el Albacete y en corregir lo que propició que los manchegos se adelantaran en dos ocasiones. «Ha sido una semana buena. Hemos trabajado mucho ciertos conceptos específicos que queremos. Respecto a lo anímico, obviamente estábamos con muchas ansias y creo que también merecíamos ese sabor de la victoria que conseguimos el otro día. Encima con una remontada que te deja un pozo de confianza de saber que nunca tiramos la toalla y conseguimos remontar. Pero, por otro lado, también tengo que ser honesto y sincero y decir que ha sido una semana de mucho análisis de los fallos o a los momentos en los que no hemos estado bien».

También ha probado diversas variantes para lograr que el Eibar sea capaz de mantener un nivel alto de rendimiento durante todo el partido, y no solo por momentos. «Obviamente es nuestro debe y ahí tenemos que ser autocríticos. Nos hemos enfocado muchísimo en las fases de juego en las que realmente hemos bajado el nivel, porque no lo podemos admitir. Tenemos que corregir eso inmediatamente y obviamente en esa corrección, tendré cosas que modificar. Confío muchísimo en que con esa corrección vamos a mejorar mucho. En eso hemos puesto el foco esta semana».

El Sporting llega de ver rota ante el Mirandés (2-1) en Mendizorroza una racha de tres victorias y un empate seguidos obtenidos desde que Borja Jiménez sustituyó en el banquillo blanquirrojo al bergarés Asier Garitano, por lo que también estará rabioso por volver a ganar ante una fogosa afición que también sirve de motivación para los azulgranas. «Es un rival que tiene muy buenos jugadores, muy buen pie en la creación y arriba tienen bastante pegada. Todo eso se une al club y el cómo son históricamente. También la fuerza que tienen con la gente en su estadio, pero a nosotros eso también nos motiva mucho. Tienen un nuevo entrenador que tiene mucha experiencia, que a pesar de su juventud ha hecho cosas muy importantes y la verdad es que tácticamente es un equipo muy potente».

Madariaga, de vuelta

Según confirmó el propio San José, la gran novedad en una lista en la que no estarán Guruzeta, Nolaskoain y el recién operado Adu Ares, será la presencia de Ander Madariaga, que tras ser convocado hace un mes para reforzar su pertenencia al equipo en el largo viaje a Las Palmas, esta vez está ya en disposición de reaparecer tras dejar atrás la grave lesión de rodilla que se produjo el pasado mes de marzo.

La Copa, por Telegalicia

Por otro lado, la Televisión de Galicia ha confirmado que retransmitirá los tres partidos que los equipos de esa comunidad disputarán en la segunda ronda de la Copa, por lo que, a diferencia de ETB, emitirá a través de su segundo canal el choque que el Eibar disputará ante el Pontevedra en Pasarón el miércoles 3 de diciembre, a partir de las 21.00 horas.

Ayer se conoció también el horario de la 18ª jornada, en la que el Eibar visitará El Árcángel de Córdoba, el sábado, 13 de diciembre, a las 14.00 horas.