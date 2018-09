«No me voy a picar con mi hermano por los goles» Ander Larruzea sirve un centro desde la banda en Urbieta. / JB Monterrey Ander, el mayor de los hermanos Larruzea, se estrenó como goleador en Segunda B en el choque frente al Real Unión FERNANDO ROMERO Gernika Miércoles, 19 septiembre 2018, 19:29

El pasado domingo en Urbieta, Ander Larruzea lograba un importante tanto para el Gernika en el encuentro que les medía al Real Unión de Irún. El gol del defensa de Barakaldo servía igualar una contienda en la que los fronterizos se habían adelantado, con buena dosis de fortuna, un par de minutos antes. A la postre, los blanquinegros sumaban un punto que «nos supo a poco por el partido que habíamos hecho», como indica el propio jugador. «Creo que estuvimos muy bien, hicimos muchas ocasiones… llegó su gol, que lo metimos nosotros, en un balón parado… creo que merecimos más», incide.

Pero Ander no es el único Larruzea en marcar esta campaña para el Gernika. Su hermano menor, Gorka, fue el autor del postrero tanto que dio la clasificación en el derbi de Copa ante la Cultural de Durango. De hecho, son los únicos goles con sello blanquinegro. El del mayor -Ander- se trata, además, del primero que anota un jugador del Gernika esta temporada en Liga. Ante Langreo y Calahorra también subieron goles a su marcador, pero en ambos casos fueron obra de un jugador rival en propia portería. Así pues, los Larruzea 'monopolizan' el gol en el seno del vestuario de la villa foral en este arranque de curso. De hecho, en el tanto de Ander, fue Gorka quien puso el centro al área desde la esquina. Conexión total entre hermanos. Con tono jocoso, el defensor relata uno de esos chascarrillos que se dan dentro de la caseta gernikarra: «Ya nos ha dicho el míster a ver si tenemos algún hermano más para que venga a meter goles».

Por otro lado, ya en el terreno particular, la del domingo fue la primera diana que anotaba Ander Larruzea como jugador de Segunda B. Ya había visto puerta anteriormente en Copa, hace cuatro años, cuando militaba en las filas del Laudio por aquel entonces. «El gol no es mi faceta más destacable, jugando ahí atrás», admite entre risas. «No hay opción a que me 'pique' con mi hermano, él lo tiene más fácil por cercanía a la portería», añade. Aunque sabida la importancia de las acciones de estrategia en el juego del Gernika, no descarta que puedan darse más opciones para marcar: «Nunca se sabe».

La aventura de la Copa

De lo que se lleva disputado de temporada, Ander Larruzea lamenta que el buen juego del equipo no se esté plasmando con mejores resultados. En su opinión, «lo estamos haciendo bien, atrás estamos haciendo un buen trabajo, nos generan pocas ocasiones... pero nos está costando ganar. Necesitamos hacer muchísimo más que los rivales para marcar», explica. En este sentido, se lamenta también por el tipo de goles encajados, «que han sido en acciones puntuales y errores nuestros por falta de concentración». «Pero yo prefiero jugar así, como lo estamos haciendo, saliendo a ganar jugando bien, porque al final los resultados terminan llegando, que hacerlo de otra manera», incide.

El central blanquinegro considera que el hecho de haber disputado dos eliminatorias de Copa no les ha permitido preparar al cien por cien los partidos. «Apenas daba tiempo a plantear cómo le querías jugar al próximo rival. Han sido dos semanas con dinámicas de partido-recuperación-entreno-partido, y así es complicado», señala.

De su paso por el torneo del KO, destaca la 'aventura' vivida en la eliminatoria frente al Sant Andreu. «Aquello no empezó bien, con lo de la avería en el avión, luego llegó el retraso por el tráfico, las instalaciones inundadas… llegábamos con el tiempo muy justo y no sabíamos si se iba a jugar, nos iban a dar el partido por perdido o qué… Y acabó como acabó», describe.

Olvidado ya ese tema, el Gernika se centra ahora en la competición doméstica, donde este fin de semana afronta un complicado encuentro frente al Bilbao Athletic, el domingo a partir de las 19:00h en Lezama. «Están como tiros», afirma con elocuencia Ander Larruzea. «Es un equipo con mucha calidad, con gente que quiere hacer algo importante en esto del fútbol. A la mínima que te despistas, te hacen daño», describe. Aún así, el de Barakaldo tiene clara una cosa: «Vamos a ir a plantarles cara, a frenar sus transiciones y a tratar de aprovechar las ocasiones que podamos tener». «Esta es, por fin, una semana normal de trabajo y vamos a estar preparados para afrontar el choque con garantías», asegura.