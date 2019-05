El Leioa sonríe, la Cultural llora Sota, autor del primer tanto, avanza con el balón controlado. / F. Romero Cultural Durango 0 - 3 Leioa Los azulgranas se imponen en el derbi y se consolidan en la lucha por la Copa mientras que la Cultural cae a Tercera División FERNANDO ROMERO Durango Sábado, 4 mayo 2019, 20:29

El Leioa se mostró mucho más eficaz que su adversario en el derbi disputado en Tabira. Merced a ese acierto, se terminó llevando una importante victoria en su lucha por terminar en la zona media-alta de la tabla, que le da opción a disputar la Copa. El objetivo para los de Jon Ander Lambea está prácticamente amarrado. Por el contrario, la Cultural de Durango es ya equipo de Tercera División. No tanto por su derrota de este sábado sino por el triunfo del Real Unión ante el Vitoria, que anulaba las mínimas opciones de permanencia de los durangarras y, de paso, se llevaba también por delante al filial del Eibar y la Gimnástica de Torrelavega.

El choque arrancó con la Cultural de Durango tratando de llevar la iniciativa del encuentro ante un Leioa bien plantado sobre el terreno de juego y con una primera línea de presión muy adelantada que complicó la labor de los locales. De hecho, a los de Igor Núñez les costó más que otros días enlazar juego con fluidez. El conjunto azulgrana, mientras, parecía tener las ideas más claras. En cuando recuperaban la pelota, buscaban a sus puntas con inmediatez.

0 Cultural Durango Errasti, Jurgi (Javi Alonso, 56'), Jagoba, Aranda, Txapu, Iparra, Unai Ariz (Unzueta, 66'), Ekaitz (Beñat, 73'), Pradera, Ekain y Amorrortu. 3 Leioa Iturrioz, Aguiar, Morcillo, Córdoba, Fernández, Iru (Garai, 56'), Monje, Egiluz, Yurrebaso (Ibrahima, 72'), Sota y Luariz (Juaristi, 72'). goles 0-1, m. 15: Sota; 0-2, m. 71: Monje; 0-3, m. 85: Egiluz. árbitro Sesma Espinosa (comité riojano). Mostró amarillas a los visitantes Aguiar, Iru y Egiluz; expulsó por doble amonestación al local Txapu. incidencias Municipal de Tabira, 550 espectadores.

Así, la primera llegada de cierto peligro, aunque tampoco demasiado, fue para los de Jon Ander Lambea, con un lanzamiento desde la frontal de Sota con el interior que se fue un par de metros desviado de la portería de Errasti. Mucho más clara fue la opción que tuvo Gorka Luariz en el 9'. Tras una falta de entendimiento de la zaga blanquiazul, el delantero se quedó prácticamente solo ante el meta, al que intentó superar con una vaselina. Errasti le adivinó la intención y desbarató la acción. Un tímido centro chut de Jurgi desde la derecha fue el único bagaje ofensivo de la 'Cultu' en ese tramo inicial.

A falta de juego, el Leioa hizo bueno el balón parado. Cuando se cumplía el cuarto de hora de partido, Fran Sota ejecutó con sutileza un libre directo para batir a Errasti, que voló pero no pudo hacer nada para evitar el 0-1. A la Cultural, que para entonces ya sabía que estaba descendida, se le ponía el choque cuesta arriba. Fue, sin embargo, a partir de ese momento cuando comenzó a llegar con más mordiente al área de Iturrioz, hasta entonces casi un mero espectador.

Iker Amorrortu estuvo a punto de poner las tablas en el marcador con un lanzamiento de falta por encima de la barrera que se marchó rozando el travesaño en el ecuador de este primer periodo. El propio Iker, al filo de la media hora, recibió el cuero en la corona del área y controló bien con el pecho, pero luego estuvo lento a la hora de armar el disparo y acabó impactando en la pierna de un defensor. Un par de minutos minutos después, Ekaitz Molina, aprovechando el rechace de una larga jugada, probó fortuna desde lejos pero su disparo se le marchó muy alto.

El Leioa siguió dando sensación de peligro cada vez que se estiraba, aunque tampoco logró inquietar más a Errasti hasta el último minuto del primer periodo. Fue entonces cuando otra vez Luariz se quedó totalmente solo ante el meta durangarra, pero se escoró demasiado y su remate acabó en el lateral de la red.

Tras la reanudación, la Cultural de Durango salió con más ímpetu, buscando con ahínco el área leioztarra, aunque le faltó precisión de tres cuartos de campo en adelante. Durante algo más de un cuarto de hora, jugaron prácticamente de forma continuada en la parcela de los azulganas, aunque de forma inocua. De hecho, en ese tiempo fue el Leioa el que tuvo dos ocasiones muy claras. Luariz, una vez más, remató de cabeza picado, pero el balón se le fue cerca de la madera. Minutos más tarde, el guineano se topó otra vez con un acertado Errasti.

En el 71', el Leioa amplió su ventaja por mediación de 'Chirri' Monje, que recogió dentro del área el rechace de una falta y lo aprovechó para enviar el balón al fondo de las mallas. La Cultural no bajó los brazos y lo siguió intentando. En el minuto 79, tras una buena salida, Jagoba puso un buen centro pero Unzueta no acertó a rematar. Y en el 85', llegó la puntilla para los locales. Nueva falta que ejecutan los azulgranas, Errasti rechaza el cuero pero éste le cae a Egiluz, que no perdonó.

La Cultural acabó el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de 'Txapu' Infante por doble amarilla, tras cometer una falta al borde del área. En el lanzamiento de esa acción, Sota buscó el segundo para su cuenta personal, pero su remate se fue rozando el larguero.