Derbi de contrastes en Tabira Un lance del choque de los durangarras en Ellakuri de la pasada jornada. / Luis Ángel Gómez La Cultural de Durango, colista, recibe este viernes al Barakaldo, segundo clasificado, en un duelo regional con mucho en juego FERNANDO ROMERO Durango Jueves, 11 octubre 2018, 19:24

Los San Faustos de Durango tendrán en la mañana de este viernes uno de sus 'platos fuertes' con el derbi que medirá a la Cultural y al Barakaldo a partir de las doce del mediodía en Tabira. Un duelo desigual sobre el papel pero que sobre el verde asegura emoción a raudales. Los locales, últimos en la tabla, tratarán de estrenar su casillero de victorias dando la campanada y venciendo a los fabriles, en lucha con Racing y Bilbao Athletic por el primer puesto de la clasificación. Un encuentro en el que el popular actor durangarrra Eneko Sagardoy será el encargado de realizar el saque de honor.

El conjunto dirigido por Igor Núñez encara este duelo vizcaíno con moderado optimismo, puesto que ve en su equipo una evolución a la que solo le falta el broche de conocer la victoria. Un premio que se les está resistiendo ya demasiado para los méritos contraídos hasta el momento. «Creo que hemos hecho suficiente para llevar ya más puntos, son demasiados partidos sin ganar. Hemos jugado partidos interesantes y el equipo está en una línea ascendente que espero que se vea reflejada en este derbi», manifiesta. El técnico local cree que el equipo ya ha ido «rompiendo barreras» dentro de ese proceso de adaptación a la categoría y que solo les falta «estrenar el casillero de triunfos». Ante el Barakaldo, necesitarán tener «más desparpajo, más descaro en nuestras acciones ofensivas» para «materializar nuestras ocasiones». «Nos está faltando acierto para convertir un porcentaje lógico de las ocasiones que generamos», una circunstancia que está lastrando a los blanquiazules en estas siete jornadas disputadas. Ganar a los de Aitor Larrazabal supondría para la 'Cultu' una importante «inyección de moral que nos vendría muy bien», admite.

Frente a ellos tendrán a uno de los equipos más en forma del campeonato, aunque no por ello «vamos a modificar nuestros planteamientos habituales». «La fórmula es la misma porque el juego es uno. Si tú tienes el balón, el rival no lo tiene. Y si eso le incomoda quiere decir que tienes mucho terreno ganado. Nuestra intención pasa por ahí, por hacerles daño a partir de ser dueños del partido», explica en tono didáctico.

Del conjunto gualdinegro, Núñez destaca que es un «rival complicado, que ha empezado con muy buen pie la temporada. Es un equipo que busca hacer daño muy rápido, con combinaciones muy verticales, también el juego directo, que no tienen problema en usarlo. Desde ese punto de vista, nos va a obligar a manejar diferentes registros defensivos». Además, el técnico de Llodio no duda al afirmar que someter a una «vigilancia especial» a Sergio Benito, el pichichi de los fabriles. «Es un jugador importante porque está haciendo goles y por cómo los está haciendo. De situaciones que parece que no son peligrosas, él lo saca. Y luego tiene muy buena finalización. Además, también es un buen asistente», afirma sobre el joven delantero madrileño del Barakaldo.

Su planteamiento para tratar de derrotar a los de la Margen Izquierda en Tabira no variará demasiado respecto a la de partidos anteriores. «Para nosotros la receta es siempre la misma. Hay aspectos que matizas o pones más énfasis en función del rival, porque cada uno tiene sus armas en un punto distinto o acciones distintas. Pero cuando tu tienes el balón, es difícil que te hagan daño. Lo que buscamos siempre es la capacidad de condicionar al rival desde la posesión», afirma un Igor Núñez que para este partido puede contar de nuevo con 'Txapu' Infante tras cumplir su partido de sanción.

Aitor Larrazabal

Desde el lado opuesto, Aitor Larrazabal destaca de la Cultural de Durango la unión de su bloque, con jugadores que son «compañeros y amigos». «Todos se conocen desde hace tiempo, por lo que ya tienen unos automatismos creados».

«Combinan mucho por dentro, con jugadores con calidad, y sus ataques terminan con muchos de sus efectivos en posiciones ofensivas. Nos tenemos que dar cuenta de ello y prepararnos para poder aprovechar lo que eso puede suponer», añade el técnico fabril. «Todavía no han ganado y seguro que querrán hacerlo ante nosotros, pero intentaremos que no sumen ningún punto, desde la estructura de equipo, aprovechando sus debilidades».