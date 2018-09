Jornada 7 Simeone: «Son partidos de hombres, de emociones» Diego Simeone, técnico del Atlético. / Luca Piergiovanni (Efe) «No me pongo a evaluar a un rival por el último partido. Lo miro por su potencial y el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo», subraya el Cholo la víspera del derbi ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 28 septiembre 2018, 13:06

Diego Pablo Simeone lleva muchos derbis a sus espaldas, primero como futbolista y ahora como entrenador de un Atlético que no hinca la rodilla en el Santiago Bernabéu en Liga desde el 1 de diciembre de 2012, precisamente su primer enfrentamiento con el eterno rival de la capital en el banquillo rojiblanco. Por eso sabe que aún más importantes que los conceptos tácticos pueden ser las variables anímicas. Y no cree que vaya a ser diferente este sábado, cuando su equipo encarará una nueva visita al coliseo blanco con la posibilidad de salir, victoria mediante, por delante del vigente campeón de Europa. «Son partidos de hombres, de emociones y los que jueguen en ese límite emocional son los que terminan respondiendo los partidos para sus equipos», manifestó el argentino en la rueda de prensa previa al duelo, en la que subrayó que el conjunto de Julen Lopetegui sigue siendo muy competitivo pese a la marcha en verano de Cristiano Ronaldo, azote colchonero con 22 tantos en 29 partidos.

«La ausencia de Ronaldo la maneja muy bien el Madrid», apuntó Simeone, que definió al Real Madrid como un equipo «vertical con jugadores como Asensio y Bale, que tienen un gran cambio de ritmo». «Tienen buenos movimientos con jugadores con visión desde lejos como Kroos, Modric o Ramos y son capaces de mantener la posesión con Isco y Ceballos. Trabajan muy bien la presión tras pérdida porque acumulan mucha gente en zonas de ataque», incidió el Cholo, convencido de que lo sucedido hace mes y medio en la Supercopa de Europa, de la que salió triunfante el Atlético, no influirá en el duelo liguero. «No creo que haya referencia concreta por el partido de la Supercopa porque una final es única y hay un ganador. Aquí puede haber dos resultados», atajó.

Tampoco concedió demasiada importancia Simeone al varapalo sufrido por el Real Madrid el miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde cayó goleado por el Sevilla (3-0) en un flojo partido de los blancos. «No me pongo a evaluar a un rival por el último partido. Lo miro por su potencial y el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo», valoró.

Rachas

De igual manera, puso el foco en el presente y no en el pasado, desdeñando el hecho de llevar cinco temporadas sin perder en el Santiago Bernabéu en Liga, aunque sí lo ha hecho en la Liga de Campeones. «No me detengo a analizar lo que pasó, el fútbol vive del hoy y llega un partido nuevo. Me centro en cómo buscar que el partido sea más cómodo para nosotros», comentó.

Una racha positiva, la de Simeone, que contrasta con la negativa de Diego Costa, que acumula 15 partidos de Liga sin marcar. «Le veo fantástico hizo un partido muy bueno, participó en el primer gol del equipo, se movió, está fuerte físicamente y hará un gran partido», señaló en referencia al choque que el hispano-brasileño completó frente al Huesca.

Se mostró satisfecho por los últimos resultados cosechados por el Atlético, que le han permitido situarse a dos puntos de Barcelona y Real Madrid pese a su mal inicio liguero. «El equipo va mejorando y también las individualidades. Las individualidades importantes van creciendo. Será duro, complicado, como todos contra el Real Madrid», remachó.