El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arda Güler celebra un gol con el Real Madrid. Pierre-Philippe Marcou (Afp)
Análisis

El momento más dulce de Arda Güler

Autor de cuatro goles y siete asistencias en lo que va de curso con el Real Madrid y la selección turca, solo se ha quedado sin marcar o asistir en seis de los catorce partidos que ha disputado

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:35

Comenta

Arda Güler atraviesa el momento más dulce de su carrera. Asentado como uno de los jefes dentro del centro del campo en el nuevo Real ... Madrid de Xabi Alonso y líder también de una selección turca que pelea, en el mismo grupo que España, por estar presente en el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, el zurdo de Altindag se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  7. 7 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  8. 8 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  9. 9

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  10. 10 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El momento más dulce de Arda Güler

El momento más dulce de Arda Güler