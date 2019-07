Ingleses en la liga: incómodos lejos de las islas

«Siempre he querido jugar en el extranjero y ¡menudo sitio para jugar es Madrid!. El Atlético tiene un equipo fantástico y un entrenador increíble. El equipo ha jugado finales importantes, lo ha hecho muy bien en LaLiga en los últimos años y tiene unos jugadores y un entrenador increíble. No veo la hora de ponerme a trabajar con el entrenador y aprender de él, así como de ayudar al equipo a tener éxito en el futuro. Lo doy todo por el equipo y eso es lo que haré por el Atlético. Me gusta ganar y daré el 110% en cada partido», avisó en su primer día Kieran Trippier.

El lateral llega en plena edad de madurez futbolística (tras jugar una final de Champions y haber participado en las semifinales del último Mundial de Rusia, duelo en el que marcó demostrando que es un buen lanzador de faltas) no es el primer británico que jugará en el Atlético aunque el anterior jugó casi cien años, concretamente, en las temporadas 1923/1924 y 1924/1925, cuando el club se llamaba Athletic Club de Madrid. Un conjunto entrenado por Vincent Hayes y posteriormente por Ramón Olalquiaga. En las filas de aquel equipo había un inglés llamado Drinkwater. Un delantero que marcó diez goles en tres partidos, pero no triunfó ni encajó bien en el equipo, a pesar de su gran media goleadora. No figura en los archivos de la Liga, ya que no hay datos de esa campaña de hace 95 años. Casi un siglo después, el Atlético tiene otro inglés en sus filas en el Metropolitano.

Habrá que ver si se adapta mejor a la Liga que otros que llegaron incluso más contratados procedentes de la competición inglesa. Algunos de ellos incluso muy mediáticos, como David Beckham, Gary Lineker o Michael Owen.

INGLESES EN LA LIGA Jugador Club Partidos David Beckham Real Madrid 116 Gary Lineker Barcelona 103 Steve McManaman Real Madrid 94 Vinny Samways Sevilla/Las Palmas 73 Kevin Richardson Real Sociedad 37 Michael Owen Real Madrid 36 Dalian Atkinson Real Sociedad 29 Laurie Cunningham Real Madrid/Sporting 28 Jermaine Pennant Zaragoza 25 Adrian Heath Espanyol 24 Patrick Roberts Girona 19 Sammy Lee Osasuna 11 Jonathan Woodgate Real Madrid 9 Peter Barnes Betis 6 Mark Draper Rayo Vallecano 4 Stan Collymore Oviedo 3 Charlie L'Anson Elche 2 Harry Lowe Real Sociedad 2 Raphael Meade Betis 1

En Madrid se recuerda con mucho cariño a Steve McManaman, que marcó en la final de Champions de 2000 y en la semifinal europea ante el Barcelona de 2002, mientras que en la Real Sociedad tanto Richardson como Atkinson no se olvidan por ser con el irlandés John Aldridge los primeros extranjeros desde que la directiva de Iñaki Alkiza se vio obligada a recurrir al mercado internacional a finales de los años ochenta. Aquí van varios de los más recordados:

EFE 1 David Beckham - Real Madrid El que más partidos jugó en nuestra Liga durante cuatro años, entre 2003 y 2007... y eso que Fabio Capello lo llegó a tener semanas apartado cuando comunicó que dejaría el club a final de temporada. El 'galáctico' más mediático no llegó a ofrecer el extraordinario rendimiento que sí ofreció en el Manchester United. Marcó una época en 'glamour', dejó para el recuerdo el ejemplo de profesionalidad de un futbolista dentro y fuera de los campos, centros medidos con su pie derecho y tantos espectaculares de faltas. Se marchó tras completar 159 duelos oficiales de blanco, marcar 20 goles para añadir una Liga y una Supercopa de España a su palmarés.

Sky Sports 2 Gary Lineker - Barcelona Tras su éxito con Inglaterra en el Mundial de México 1986 fichó por el Barcelona ese verano. En las temporadas 1986/87 y 1987/88 marcó respectivamente 20 y 16 goles en liga, más los anotados en Copa del Rey y competiciones europeas. En la 1988/89 bajó sus cifras goleadoras ya que Johan Cruyff lo colocó de extremo izquierdo... lo que le animó a volver a su país, al Tottenham. Ganó una Copa del Rey (1988) y una Recopa (1989). Su fichaje por el club catalán inspiró, años después, la serie de televisión 'Delantero' (1993), en la que se narra la historia de un delantero inglés que ficha por el Barça. En ella también aparece él, haciendo de sí mismo.

Reuters 3 Steve McManaman - Real Madrid Se ganó el corazón de la grada, que le bautizó como 'Macca'. Su caballerosidad dentro y fuera del campo unido a su trabajo en equipo y calidad le convirtieron en uno de los más queridos de la afición. Aunque no siempre fue titular aceptó muy bien su rol en el equipo, aprovechando sus minutos en cualquier posición del centro del campo ya que era muy versátil. Un total de 158 encuentros oficiales y 14 goles de los cuales dos están por encima de los demás: el de la final de la 'octava' en París al Valencia en 2000 y el del Camp Nou en semifinales de vaselina ante Bonano que fue clave para estar en la final de la 'novena' en Glasgow. 2 Copas de Europa y 2 Ligas, una Supercopa de Europa, Copa Intercontinental y la Supercopa de España. Regresó a su país, al Manchester City... cuando aún no era un rival 'digno' de su Liverpool.

Olympia_vintage 4 Vinny Samways - Las Palmas / Sevilla Es de los pocos que ha optado por seguir en España tras aterrizar en Las Palmas después de pasar por el Tottenham, donde fue compañero de Gary Lineker y alcanzó la sub'21 aunque no llegó a debutar en a absoluta inglesa, Everton, Wolverhampton y Birmingham City. Fue clave en el ascenso del equipo amarillo a Primera en el 2000. Recordado por su excelsa zurda y también por su temperamento, ya que vio 10 rojas en su etapa en España. Y es que jugó primero con los canarios y después en el Sevilla, donde estuvo solo una campaña jugando apenas una decena de encuentros. De allí se fue al Wallsall antes de retirarse en el Algeciras. Tuvo una breve experiencia como técnico en el San Pedro de Málaga.

@RSF_ClassicPics 5 Kevin Richardson - Real Sociedad Llegó con Aldridge a sus 28 años del Arsenal por 750.000 libras . Este centrocampista firmó tres años pero aunque fue titular indiscutible permaneció una única campaña en la Real Sociedad, la 1990-91. Fue un ejercicio agitado ya que el equipo fue apeado de la Copa del Rey en la primera eliminatoria y de la UEFA en la segunda ronda, en la Liga acabó en el 13º puesto. Después pasó por el Aston Villa (al que se vendió por 450.000 £), Coventry City, Southampton, Barnsley y Blackpool. después de veinte años de fútbol profesional, se despidió en 1999, a los 36 años.

AFP 6 Michael Owen - Real Madrid Fichado tras ser 'Balón de Oro' con el Liverpool, firmó trece goles pese a no tener continuidad en el equipo titular por la competencia del brasileño Ronaldo Nazario y el capitán Raúl González. Se marchó tras solo una campaña y muchos años después reconoció que en el fondo no estaba del todo convencido a dejar las islas. «Decidí que tenía que ir, pero aun así, estuve llorando durante todo el camino desde mi casa hasta el aeropuerto. Una parte de mí nunca quiso irse», confesó en enero de 2018.

R:C: 7 Dalian Atkinson- Real Sociedad Es recordado en San Sebastián como 'txipiron' (calamar de tinta negra) pese a que sólo jugó la temporada 90/91 y fue traspasado por asuntos extradeportivos pese a que marcó 12 goles. Tras irse de la Real Sociedad, a la que fue ofrecido de nuevo en 1999, se convirtió en un auténtico trotamundos. Jugó en Inglaterra (Ipswich Town, Sheffield Wednesday, Aston Villa o Manchester City), Turquía (Fenerbahce) y Francia (Metz) además de Al-Ittihad, Daejeon Citizen y Jeonbuk Motors, donde se retiró en 2001. Hace casi tres años, en agosto de 2016, fallecó a los 48 años cerca de su casa de la localidad inglesa Telford después de que la policía local le disparase con una pistola Taser eléctrica (teóricamente, no letal) y no reaccionase a los intentos de reanimación de los servicios médicos.