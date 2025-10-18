El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hansi Flick, en el transcurso del Barcelona-Girona. Alejandro García (Efe)
Jornada 9

Flick pierde los nervios y no estará en el clásico

El técnico alemán del Barça fue expulsado ante el Girona y realizó varios cortes de manga tras el gol de Araujo

Daniel Panero

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:03

Comenta

Hansi Flick no estará en el clásico de la próxima semana. El técnico alemán del Barça perdió los nervios en el partido que disputó su equipo este sábado contra el Girona y fue expulsado después de realizar varias protestas a Jesús Gil Manzano en la recta final del encuentro cuando todavía estaba el marcador con empate a uno. Del enfado por el poco tiempo añadido que le llevó a ver la tajeta roja pasó a la euforia total con el gol de Araujo y por el camino dejó incluso varios cortes de manga.

Y es que el partido fue una auténtica montaña rusa para el preparador alemán, que tuvo que ver cómo su equipo iba de más a menos, cómo desperdiciaba en la segunda mitad varias ocasiones claras y cómo le era anulado un gol a Pau Cubarsí. Toda esa tensión tuvo su punto álgido con los cuatro minutos de añadido que decretó Gil Manzano. Flick se tiraba de la camiseta, maldecía, se reía de forma irónica y veía dos cartulinas amarillas consecutivas que le harán perderse el duelo ante el eterno rival.

La tensión de Flick no iba a acabar ahí. El ex del Bayern se quedó viendo el resto del choque en la bocana de vestuarios y desde ahí vio cómo su plan de situar a Araujo de nueve fructificaba en los instantes finales. El Lluis Companys se puso patas arriba y él hizo varios cortes de manga para celebrar el gol y culminar la tarde en la que ganó tres puntos de oro, pero en la que se le vio, quizá por primera vez en la Liga, perder los papeles. «El fútbol son emociones. Para mí fue fantástico hacer el segundo gol. No está hecho para nadie ni por nada, es la tensión. No iba dirigido a nadie«, declaró el alemán respecto a los cortes de manga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  3. 3 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  4. 4

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  5. 5 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  6. 6

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  7. 7

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  10. 10

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Flick pierde los nervios y no estará en el clásico

Flick pierde los nervios y no estará en el clásico