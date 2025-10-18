Flick pierde los nervios y no estará en el clásico

Daniel Panero Madrid Sábado, 18 de octubre 2025, 19:03 Comenta Compartir

Hansi Flick no estará en el clásico de la próxima semana. El técnico alemán del Barça perdió los nervios en el partido que disputó su equipo este sábado contra el Girona y fue expulsado después de realizar varias protestas a Jesús Gil Manzano en la recta final del encuentro cuando todavía estaba el marcador con empate a uno. Del enfado por el poco tiempo añadido que le llevó a ver la tajeta roja pasó a la euforia total con el gol de Araujo y por el camino dejó incluso varios cortes de manga.

Y es que el partido fue una auténtica montaña rusa para el preparador alemán, que tuvo que ver cómo su equipo iba de más a menos, cómo desperdiciaba en la segunda mitad varias ocasiones claras y cómo le era anulado un gol a Pau Cubarsí. Toda esa tensión tuvo su punto álgido con los cuatro minutos de añadido que decretó Gil Manzano. Flick se tiraba de la camiseta, maldecía, se reía de forma irónica y veía dos cartulinas amarillas consecutivas que le harán perderse el duelo ante el eterno rival.

La tensión de Flick no iba a acabar ahí. El ex del Bayern se quedó viendo el resto del choque en la bocana de vestuarios y desde ahí vio cómo su plan de situar a Araujo de nueve fructificaba en los instantes finales. El Lluis Companys se puso patas arriba y él hizo varios cortes de manga para celebrar el gol y culminar la tarde en la que ganó tres puntos de oro, pero en la que se le vio, quizá por primera vez en la Liga, perder los papeles. «El fútbol son emociones. Para mí fue fantástico hacer el segundo gol. No está hecho para nadie ni por nada, es la tensión. No iba dirigido a nadie«, declaró el alemán respecto a los cortes de manga.