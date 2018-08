Jornada 1 Messi reedita el día de la marmota El Barça logra la primera victoria del año ante el Alavés con goles del argentino, que anotó el tanto 6.000 del club, y Coutinho JESÚS BALLESTEROS Domingo, 19 agosto 2018, 09:56

Nada nuevo bajo el sol. No sigan leyendo si lo intuyen, pero lo cierto es que la nueva temporada ha comenzado como terminó la pasada. Messi sigue siendo determinante en los resultados de este equipo que dirige Ernesto Valverde y que inició la campaña actual venciendo y manteniendo el ritmo del pasado curso. Imaginen que no han pasado los meses estivales, que Messi no ha sufrido por el purgatorio de la selección y que el vigente campeón no ha dejado de sumar de tres en tres. El resultado es el mismo. El Barça gana en la primera jornada con un gol clave del astro argentino y vuelve a mostrar que necesita de lo básico para sacar los partidos adelante.

Si echan un ojo a la temporada pasada, caerán en la cuenta de que el Barcelona se proclamó campeón de Liga tras muchas jornadas así. Fue dominador del duelo casi en su totalidad aunque no terminara brillando en el resultado. Ganó partidos con más o menos facilidad, pero acabó levantando el título de campeón. El Barça ganó 28 partidos de Liga y sólo perdió uno. Empató nueve para sumar un total de 93 puntos. Sea como fuere, el equipo de Valverde logró el título liguero con tanta facilidad como la que muestran los dígitos. Ante el Alavés le costó tanto como en este primer asalto de la nueva campaña. Abelardo le ha cogido, de todas, la mano al conjunto azulgrana y no es nada fácil sumar de tres para los de Valverde ante el equipo vasco.

3 Barcelona Ter Stegen, Semedo (Coutinho, min. 46), Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets (Vidal, min. 85), Rakitic, Messi, Dembélé (Arthur, min. 77) y Luis Suárez 0 Alavés Pacheco, Duarte, Maripan, Laguardia, Aguirregabiria, Torres Rojas (Adrián Marín, min. 68), Jony (Borja Bastón, min. 68), Wakaso, Garcia, Ibai y Sobrino (Burgui, min. 71) GOLES 1-0. min. 64. Messi. 2-0. min. 83. Coutinho. 3-0. Min. 92. Messi ÁRBITRO Sánchez Martínez (Murciano). Amonestó a Dani Torres, Maripán INCIDENCIAS Estadio Camp Nou. 52.356 espectadores. Primera jornada del campeonato nacional de Liga 18-19

Para empezar, le costó al Barcelona inquietar la portería de Pacheco. Nada tuvo que hacer el meta del Alavés hasta el tiro que le sacó espectacular a Dembélé en el minuto 39. Instantes antes, quedó perplejo frente a la enésima falta lanzada por Messi. Por suerte para el equipo vasco, el tiro del argentino se estallará ante el larguero. Sea como fuere, el Barcelona se asemejó mucho al de la pasada campaña. Quizás porque no hubo fichajes en el once inicial quizás porque Valverde no quiso arriesgar de inicio. Mucho sopeteo de balón, poca profundidad y Messi muy alejado de la zona de influencia. El resultado al descanso (0-0) no era extraño para lo que habían seguido al conjunto culé durante la pasada campaña el curso pasado.

Mejoró la disposición de los azulgrana tras el descanso, la entrada de Coutinho tuvo mucho que ver, pero más el paso al frente de Messi. Parece tedioso intentar analizar las repercusión del argentino en el resultado del conjunto culé, pero lo cierto es que fue clave en el devenir del resultado final para los intereses de los suyos. Pasada la hora de partido, cuando el Barça andaba atascado, el atacante rosarino se sacaba otra genialidad de la manga en forma de falta y rompía el choque a favor de los suyos. Su lanzamiento de falta resultaba definitivo para el resultado final.

Quiso Valverde que los del año pasado sacarán las castañas del fuego. No fue hasta el último cuarto de hora cuando el técnico culé metiera sobre el verde al primero de los fichajes. Arthur fue el primer debutante en Liga en el presente curso (luego saldría Vidal). Salió en lugar de un activo Dembélé en lugar de un muy errático Luis Suárez. Quizás el charrúa siga teniendo bula en estas primeras jornadas pese a sus reiterados fallos. Por suerte, no echó en falta el Barça su alarmante falta de puntería. Pacheco se hizo enorme en varias ocasiones ante el uruguayo y evitó un resultado abultado para los suyos en este primer capítulo liguero. No logró parar, eso sí, ni gol de Coutinho que hizo la de siempre para hacer el segundo, ni el doblete de Messi para cerrar el choque.