Lágrimas y fuegos artificiales en la emotiva despedida de Messi con la selección en Argentina El '10' disputó anoche su último partido en su país aún con la incógnita de si estará disponible para el Mundial que se celebrará el próximo mes de junio

A. Mateos Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:14

El 4 de octubre de 2025 pasará a la historia por ser el día en el que Leo Messi se despidió de su país, al menos, con la camiseta albiceleste. Aún es pronto para descartar un último baile del astro argentino con el club de sus amores, el Newell's de Rosario, pero sí se atisba el final del '10' con la selección. Ya no volverá a lucir la camiseta de su país en su tierra. Anoche fue la última vez y lo hizo ante 80.000 personas en un Monumental entregado, donde no faltaron las lágrimas y los fuegos artificiales.

El resultado fue lo de menos. Argentina venció por tres goles a cero a Venezuela con doblete de Leo Messi en un partido intrascendente, al menos, para los locales. La vinotinto aún tendrá que jugarse el pase al Mundial en la última jornada de la eliminatorias. La vigente campeona Argentina fue la primera selección sudamericana en lograr el billete para la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá el próximo mes de junio. Cita en la que aún no se sabe si estará Leo Messi. «Voy partido a partido. Faltan nueve meses que pasan rápido y a la vez son un montón. Terminaremos la temporada con el Inter Miami y después tendré seis meses para ver cómo me siento», reconoció el astro anoche. Aunque para tranquilidad de sus fans, todo apunta a que sí irá al Mundial y allí colgará las botas como internacional.

«Me pasan muchas cosas por la cabeza. Hoy fue mi último partido jugando por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no muy buenas, pero ahora estoy viviendo muchas alegrías con Argentina», dijo Messi visiblemente emocionado tras el partido. El '10' se dirigió a la afición, que le brindó una sonora ovación. «Poder terminar de esta manera, aquí, es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Ya tenía el cariño en Barcelona y tenerlo acá también en mi país, es hermoso».

En las gradas no faltó la familia del jugador. Los aficionados que llenaron el Monumental despidieron a su segundo gran ídolo con un auténtico fervor.Desde varias horas antes, miles de hinchas peregrinaron hacia el estadio, ansiosos por ver por última vez en suelo argentino al '10'. «Apenas entré me dieron escalofríos, es la primera vez que vengo», contó Beliz Keila, de 17 años. «Es la primera vez que veo a mi ídolo. Nací y crecí con él, lo vi debutar en 2006 y ahora puedo despedirlo. Es una mezcla de felicidad y tristeza», dijo Benjamín Guillou, diseñador gráfico de 28 años que viajó desde Tucumán. Antes del encuentro, Messi recibió una ovación ensordecedora y se emocionó hasta las lágrimas, rodeado de banderas de agradecimiento y de un mosaico humano que formó su nombre. «Gracias por todo mi capitán», rezaba una de las banderas más grandes.

Con más de dos décadas en la selección, Messi es el jugador con más partidos (193) y máximo goleador (113). Debutó en las eliminatorias en 2005 ante Perú, marcó su primer gol tres años después contra Uruguay y cerró su historia en casa con dos tantos frente a Venezuela. No estará en la última jornada ante Ecuador. Scaloni opta por darle descanso.

Messi brilla por última vez

La última noche de Messi por eliminatorias fue un concierto acorde a su jerarquía. Marcó un doblete, participó en el gol restante y guió a un equipo que dominó de principio a fin.

Venezuela plantó una defensa de cinco hombres, pero la barrera diseñada por Fernando Batista no alcanzó para contener a los campeones del mundo. Argentina tuvo el 76% de posesión y disparó 17 veces a la portería de un Romo convertido en figura, a pesar de los tres goles recibidos.

Messi generó la primera ocasión clara a los tres minutos, con un pase que Julián Álvarez transformó en un remate tapado por el portero. Poco después, el propio capitán probó con un zurdazo y sobre el final del primer tiempo definió con sutileza tras asistencia de Álvarez para el 1-0.

Argentina liquidó el duelo en el minuto 75 en una acción iniciada por Messi que terminó con centro de Nico González y cabezazo de Lautaro Martínez. Cinco minutos más tarde, De Paul abrió por la derecha, Almada filtró un pase y Messi, llegando por el centro, puso el 3-0 definitivo. El Monumental explotó con el «dale campeón», en una noche de fiesta para la albiceleste y un adiós inolvidable de su estandarte.