Jordi Alba cuelga las botas
Miembro de la selección española que conquistó la Eurocopa en 2012 y ganador de la Champions con el Barça en 2015, sigue los pasos de su compañero en el Inter Miami Sergio Busquets y se retirará a final de temporada
Madrid
Martes, 7 de octubre 2025, 17:25
Jordi Alba, representante de los últimos coletazos de la generación dorada en la selección española, sigue los pasos de Sergio Busquets, su actual compañero en el Inter Miami, y anuncia también su retirada a final de temporada.