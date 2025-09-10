Otro escándalo para el exárbitro de la Premier David Coote, ahora acusado de producir un vídeo indecente de un menor La UEFA le suspendió por vídeo viral suyo consumiendo una sustancia blanca y ahora se enfrenta cargos por un archivo audiovisual recuperado por la Policía en febrero

Aitor Echevarría Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:52

David Coote, exárbitro de la Premier League, ha sido formalmente acusado de «producir una imagen indecente de un menor», según confirmó hoy Nottinghamshire Police. Se trata de un delito clasificado como categoría A, la más grave bajo la legislación británica. El archivo de vídeo en cuestión fue recuperado por la policía en febrero de este año y, tras una investigación, Coote fue imputado el 12 de agosto. Actualmente, se encuentra en libertad bajo fianza y está citado para comparecer este jueves 11 de septiembre en el Tribunal de Magistrados de Nottingham.

Este caso se suma a una serie de controversias que culminaron con su despido en diciembre de 2024. La Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), la entidad responsable del colectivo arbitral en Inglaterra, lo destituyó tras resurgir un vídeo en el que profería insultos hacia el entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp. La Football Association (FA) le impuso además una suspensión de ocho semanas y un programa educativo, mientras que la UEFA lo vetó de ejercer como árbitro hasta junio de 2026 debido a otro vídeo en el que aparecía consumiendo una sustancia blanca (presuntamente cocaína) durante la Eurocopa 2024.

En declaraciones públicas anteriores, Coote admitió que su comportamiento estuvo marcado por un profundo conflicto personal: en enero de 2025 salió del armario y atribuyó parte de su conducta al estrés de ocultar su orientación sexual en un entorno deportivo dominado por estereotipos de masculinidad .

Este nuevo cargo representa un giro dramático en su caída pública , que parece no tener fin. Este es un nuevo capítulo, quizás el más grave, en un saga marcada por la polémica y el escrutinio público.

