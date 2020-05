El coronavirus acaba con la elección del mejor jugador y jugadora del año Messi y Rapinoe, con sus trofeos del año pasado. / EFE La FIFA decide suspender la gala 'The Best' por seguridad y al estimar que tampoco hay motivos para la celebración JUANMA MALLO Miércoles, 13 mayo 2020, 10:18

Con el fútbol detenido desde hace más de dos meses –y a la espera de ver cuándo se reanudan la mayor parte de las ligas de Europa–, la FIFA ha decidido dejar desierto el premio al mejor jugador y jugadora. Esto es, el premio 'The Best', ganado la pasada temporada por Leo Messi y Megan Rapinoe, quedará sin un nombre adherido en 2020. El coronavirus ha laminado esta gala que se iba a celebrar en septiembre en Milán. Por precaución, pero también porque Gianni Infantino, presidente de este organismo, y su equipo de trabajo estiman que el mundo no está para fiestas, ni para ningún tipo de celebración. Vamos, por respeto a un planeta que vive en estado de shock por la pandemia provocada por el nuevo patógeno, con miles de muertos, millones de contagiados y una brutal crsis económica. Además, con el fútbol en el dique seco, ¿qué criterios se emplean para elegir a los profesionales más destacados?

'The Best' son los premios instaurados por la FIFA para seleccionar a los mejores de la temporada, no solo futbolistas, también entrenadores. ¿Y cómo se hace? Con los votos de periodistas, de seleccionadores, de los capitanes de selecciones nacionales, y de aficionados registrados en la página web de esta institución. Y el año pasado, el más votado fue Messi, por delante de Van Dijk y de Cristiano, que posee dos premios en su palmarés, por uno del argentino. En mujeres, Rapinoe batió a Alex Morgan y Lucy Bronze. Entre los técnicos, el mejor fue Jurgen Klopp, seguido Guardiola y Pochettino. Entre las mujeres entrenadoras, Jill Elis, seleccionadora de Estados Unidos, seguida de Sarina Wiegman, de Holanda, y de Phil Neville, Inglaterra.

También existen otro tipo de reconocimientos, como el mejor gol, o al Fair-Play, que se llevó el Leeds de Marcelo Bielsa: se dejó marcar una diana con un jugador rival en el suelo lesionado.