El mosqueo de un hincha de Osasuna en Anoeta: «Debería estar prohibido cobrar 30 euros por esta basura»

Es verdad que hay imágenes que valen más que mil palabras. Como la que compartió un aficionado de Osasuna para expresar su enfado por la escasa visibilidad que tuvo que soportar durante el partido de Copa en Anoeta. No sólo tuvo que lidiar con la derrota de su equipo ante la Real Sociedad por 2-0. El problema es que apenas pudo presenciar el encuentro, ya que, como se puede ver en la imagen, una malla impedía la correcta visibilidad de lo que sucedía en el terreno de juego.

Por tanto, no resulta extraño que este hincha acompañara la foto con un comentario de lo más tajante: «Debería estar prohibido cobrar 30 euros por esta basura». La imagen, compartida por el usuario @EndiRojillo en la red social X, cuenta ya con más de 25.000 visualizaciones, 389 'me gusta' y una treintena de comentarios. Y subiendo. Otro aficionado rojillo aprovecha incluso la ocasión para piropear al Athletic, al que el equipo navarro eliminó de la Copa el pasado 16 de enero, al asegurar que «la grada visitante de San Mamés es la ostia y se ve de locos».

Debería estar prohibido cobrar 30€ por esta basura pic.twitter.com/mOShtQm1K5 — Endi (@EndiRojillo) February 6, 2025

Curiosamente, el comentario ha recibido el apoyo de un buen puñado de aficionados de la Real. «Justo ayer comentábamos eso, que hay aficiones que no se merecen eso, y vosotros no os lo merecéis, y os lo dice una Realzale!!!», afirma una seguidora txuriurdin. «Completamente de acuerdo, al final hagáis justos por pecadores. Todo el mundo sabe que la afición de Osasuna no es violenta y menos en San Sebastián», se solidariza otro. Incluso hay también seguidores del equipo navarro que comprenden la situación: «El problema es que te viene cada energúmeno que no puedes evitar tomar estás medidas. Es lo que hay»

Este tipo de mallas se colocan para evitar lanzamientos de objetos y conatos de violencia entre aficiones en partidos declarados de alto riesgo. En algunas competiciones importantes, como las europeas, se colocan por defecto y ése parece haber sido el caso del partido de Copa disputado ayer en Anoeta. Alrededor de 2.000 hinchas del conjunto navarro animaron sin descanso a sus ídolos y sin que se produjeran incidentes destacables.

Osasuna no pudo evitar caer ante la Real Sociedad por un contundente 2-0. El equipo donostiarra no dejó lugar a la sorpresa pese a que venía de caer ante el conjunto rojillo en El Sadar por 2-1. Oyarzabal marcó el primer gol que vale una semifinal y Brais el segundo.