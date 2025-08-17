El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Vuelta'25 recuerda a Conterno, que ganó por 13 segundos a Loroño

La cita arrancará el viernes de Turín, de donde era el ciclista que fue empujado por sus compatriotas y Bahamontes para que no ganara el vizcaíno

Igor Barcia

Igor Barcia

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:53

El ciclismo está lleno de historias, de recuerdos, de gestas y de homenajes. Como el que hará la Vuelta que arranca el viernes con su ... ganador de 1956. La edición de 2025 tendrá tres etapas en Piemonte y la web de la carrera ha recordado que se saldrá de Turín, origen del primer ganador italiano de la carrera española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  2. 2

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  3. 3 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  4. 4

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  5. 5

    Un problema técnico en el montaje del escenario de Abandoibarra obliga a cancelar el concierto de este sábado
  6. 6 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  7. 7 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  8. 8

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9

    Extremadura y Castilla y León piden al Gobierno que envíe al Ejército, mientras en Galicia la situación sigue descontrolada
  10. 10 Programa completo del txupin de la Aste Nagusia 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Vuelta'25 recuerda a Conterno, que ganó por 13 segundos a Loroño

La Vuelta&#039;25 recuerda a Conterno, que ganó por 13 segundos a Loroño