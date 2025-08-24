El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Joel Nicolau se prerara para tomar la salida de la primera etapa. Reuters

Joel Nicolau, el ciclista de La Vuelta que ya no se detiene a coger setas

El catalán, criado en el campo, roza el maillot de la montaña y arranca su segunda Vuelta como la primera, en la que se escapó cinco días

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:25

La vida de Joel Nicolau está vinculada a los cerdos. Sus padres tienen varias granjas de animales y no descartan que su hijo, una vez ... se retire, les eche una mano y tome las riendas. Hasta entonces, el logotipo de un gorrino le acompaña. La cuadrilla del 'PorconeKing' se llaman. Ya sean sus familiares o sus amigos, las camisetas de un verde claro y azulado con su nombre por delante y el dibujo por detrás se dejan ver casi en cada lugar en el que toma una salida o una llegada. Como ayer en Turín y en Novara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  2. 2

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  4. 4 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  5. 5 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  6. 6 Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»
  7. 7

    Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar
  8. 8

    El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia con un momentazo sorpresa
  9. 9 Una gran sorpresa llamada Íñigo Pérez
  10. 10 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Joel Nicolau, el ciclista de La Vuelta que ya no se detiene a coger setas

Joel Nicolau, el ciclista de La Vuelta que ya no se detiene a coger setas