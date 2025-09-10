El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Otro final de etapa en el alambre para La Vuelta: vientos de 50 km/h en el Morredero

Las fuertes rachas impiden la instalación de la meta a primera hora de la mañana y compromete el final en alto en el duro puerto leonés

Iván Benito

Iván Benito

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:36

La Vuelta se ha encontrado esta mañana otra piedra en el zapato en su propósito de seguir el transcurso natural de la prueba. Un fuerte viento constante en la cima del alto del Morredero, donde está previsto el final de la 17ª etapa, ha impedido la instalación de la línea de meta y el resto de la caravana. Las rachas, algunas por encima de los 50 kilómetros por hora, han obligado a la organización a reunirse de urgencia para tomar una decisión sobre la viabilidad de que los ciclistas alcancen la cima.

Sobre la mesa está la posibilidad de acabar la jornada a mitad de la subida o buscar otro final en alguna de las localidades de la zona. Esto cambiaría por completo la resolución de la etapa, ya que quedaría un perfil mucho menos exigente para un día que se esperaba crucial en el duelo por la general entre Vingegaard y Almeida.

El Morredero se encuentra en la sierra que rodea a Ponferrada, una de las zonas más afectadas por los incendios este verano. Es un puerto que iba a estrenar una nueva vertiente distintas a las que ascendió en las ediciones de 1997, con triunfo de Roberto Heras, y 2006, con la espectacular victoria de Alejandro Valverde. Tras 8,8 kilómetros al 9,7% de pendiente media, con un tramo inicial de 5 kilómetros al 12%, se encuentra una cima pelada, de vegatación baja, muy expuesta al viento. Allí no habrá zona VIP, y se apurará para ver si finalmente se puede colocar la meta, aunque sea una instalación más modesta a la habitual.

La aparición del viento se suma a los problemas de seguridad que acarrera la competitición en la última semana. Las manifestaciones propalestinas están siendo incontenibles para el dispositivo policial y ha obligado ya a cancelar dos finales de etapa. El primero, el pasado miércoles en Bilbao. Y el segundo, ayer en Castro de Herville, en la provincia de Vigo.

