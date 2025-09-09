El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Chava, Contador, Valverde y Froome son algunos de los protagonistas de La Vuelta en septiembre. E. C.
La Vuelta

30 años de debate entre abril y septiembre: de los fuertes reproches a Induráin al empeño de Froome

La Vuelta luce al fin consolidada al término del verano años después del controvertido cambio de fechas de 1995 gracias a la generación de oro española y sus duelos con el keniata

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:07

El Tour de Francia es muy fácil de ubicar. Calor, vacaciones, evasión de rutinas, chiringuito, Pirineos, siestas de empapar la almohada. Siempre julio. La Vuelta ... es el final de verano, la vuelta al cole, la rebequita, tonos amarillentos. No siempre fue así. Antes, la mayor parte de su historia, fue lluvia, frío, polen, alergias, el hit de 'Me estoy volviendo loco', Serranillos, Perico, Kelly, la eclosión colombiana... Todo aquello es ahora nostalgia. Porque la ronda española arriesgó. Cambió de fechas.De abril-mayo a septiembre. Y fue como la muda de piel de los reptiles y anfibios. Sacrificar parte de la esencia para crecer y lograr una nueva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  2. 2

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  3. 3

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  4. 4

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  5. 5

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  6. 6

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo
  9. 9

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  10. 10 Un rincón lleno de naturaleza para comer rico y barato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 30 años de debate entre abril y septiembre: de los fuertes reproches a Induráin al empeño de Froome

30 años de debate entre abril y septiembre: de los fuertes reproches a Induráin al empeño de Froome