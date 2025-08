El vizcaíno Jonathan Castroviejo, homenajeado: «El Circuito de Getxo sigue creciendo»

Carlos Nieto Getxo Domingo, 3 de agosto 2025, 20:21 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

En mayo, EL CORREO informó de la retirada de Jonathan Castroviejo tras 18 años en el ciclismo profesional. El corredor de Getxo apura sus últimos ... meses en la élite antes de colgar la bici. Este domingo no compitió en casa, pero acudió al Circuito en calidad de Director Honorífico de la Carrera. Subió al podio como uno más para recibir el calor de su gente. «Tenía ganas de echar una mano en la carrera de casa, siempre se agradece venir. Eso sí, es un poco extraño recibir estos homenajes porque todavía no he terminado», deslizó a este periódico.

«Te vienen muchos recuerdos, te encuentras con gente a la que hace muchos años que no ves... Ha sido bonito el día», añadió. Disfrutó en primera persona de la exhibición de Isaac del Toro y valoró la buena salud de la clásica vizcaína. «Cuando yo empecé el recorrido era mucho más pequeño, solo discurría por Getxo. Lo que es ahora, y lo que creo que va a mejorar en el futuro... Con un poco de ayuda la carrera crecerá mucho. Este año ha sido el cartel ha sido increíble. Con lo que ha hecho este año Del Toro y lo que va a hacer en el futuro... Es un gran ganador de la prueba», explicó. El corredor de 38 años formado en Punta Galea competirá a partir de este martes en la Vuelta a Burgos, ronda que cuenta con un cartel de lujo con el propio Del Toro, Mikel Landa –regresa tras su brutal caída en el Giro– y Egan Bernal, el líder de un Ineos en el que Castroviejo buscará «ayudar en lo que pueda. Tanto Egan como Brandon Rivera llegan en un buen momento de forma y queremos ganar la carrera». Burgos y Alemania «Me ha costado un poco coger la forma desde el Giro», confesó el de Getxo, que ha superado una enfermedad pero que quiere despedirse de la bicicleta con buenas sensaciones. Después de la carrera castellano-leonesa pondrá punto y final en la Vuelta a Alemania, que se celebrará entre el 20 y el 24 de agosto. Oro europeo y bronce mundial de contrarreloj en 2016 –añadió un cuarto puesto en los Juegos de Río–, se adueñó de la modalidad en los campeonatos de España (2013, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2023). En este último año logró su mejor resultado en una grande, con el decimoquinto puesto cosechado en el Tour que partió desde Bilbao.

