En directo, la tercera etapa de la Itzulia

Ayer ganó Caleb Ewan (INEOS) al sprint en Lodosa. Si aún no has podido leer la crónica de lo sucedido, aquí te lo cuenta Iván Benito. Por lo demás no hubo mayor novedad. Diego Uriarte (Kern Pharma) fue el más rápido en San Martín de Unx y hoy lucirá el maillot de líder de la montaña, y Schachmann mantiene el amarillo del liderato