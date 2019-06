Igor Antón inicia bajo la lluvia el reto de recorrer Bizkaia en bici en un día Igor Antón, minutos antes de la salida. / Pankra Nieto Acompañado por Pedro Horrillo y Julián Sanz, ha partido desde el Puente Colgante a las cinco de la mañana y espera estar de vuelta antes de medianoche J. GÓMEZ PEÑA Viernes, 21 junio 2019, 07:14

El Puente Colgante no duerme nunca. Siempre en vela, incluso cuando el reloj se arrima a las cinco de la mañana. Un par de taxistas al ralentí en la orilla de Getxo son testigos. Pero esta madrugada hay un movimiento inesperado. Aparecen, en goteo, unos cuantos ciclistas. Vienen a acompañar al exprofesional Igor Antón en su reto: recorrer las cuatro esquinas de Bizkaia en un día. Unos 400 kilómetros con 8.900 metros de desnivel, más que el Everest. «Parece que no, pero Bizkaia da para mucho», dice el corredor de Galdakao, al que esperan 17 horas de pedaleo. Eso calcula mientras echa un par de cucharadas de sales minerales al botellín. «Antes todo esto lo hacían los auxiliares del equipo», bromea. A las cinco en punto, de noche y con luces en la bicicleta, Antón parte hacia su desafío. Quiere reivindicar el uso de la bicicleta como transporte sostenible, la belleza de Bizkaia y también quiere ayudar a los niños con déficit de merosina, una enfermedad que atrofia los músculos. Es puntual, como la lluvia. «No queda nada...», dice antes de salir. «Eso, humor que no falte», le animan.

«He dormido unas cinco horas. Y he desayunado como siempre, unas tostadas y eso», cuenta. Hace menos de un año era ciclista profesional. Se despidió en la Vuelta a España, la carrera que más le ha dado, incluida aquella victoria en la meta de Bilbao, en 2011. Su padre, Enrique, y un par de amigos van a seguirle desde un coche. Pese al madrugón, todo son sonrisas. «Toda la vida con la bici de aquí para allá y ahora que ya no es ciclista, mira en qué se mete», comenta Enrique. Le escucha Julián Sanz, el ciclista ultramaratoniano que va a ir con Antón en algún tramo de la ruta. Sanz está hecho a pedalear de noche. Sin dormir apenas durante días. Ha disputado la carrera de costa a costa de Estados Unidos, cinco mil kilómetros en diez días. Un salvajada. Y ha aconsejado a Antón sobre cómo afrontar este recorrido por el perímetro de Bizkaia. Con calma. Aquí la victoria es llegar.

En la salida también está Pedro Horrillo, otro exprofesional. Va a cubrir con Antón unos 200 kilómetros. «Luego tengo que hacer mis cosas, los críos, salgo de viaje». De Bizkaia entera se ocupará Antón, que nunca ha pasado de 280 kilómetros. «Hice ese entrenamiento hace unos días y me dejó tocado, con resaca en las piernas», confiesa minutos antes de partir bajo la lluvia, que arrecia, por las calles de Las Arenas hacia Plentzia y Armintza, «donde amanecerá». Luz natural. El pronóstico del tiempo jura que el cielo se irá aclarando al paso por Trabakua, Urkiola, Barazar, Bikotzgane, Orduña, La Escrita y Ubal, los puertos que le esperan.

La noticia de que Antón iba a afrontar este desafío ha reunido en el Puente Colgante a varios cicloturistas, del grupo de Deusto y de la Sociedad Ciclista Punta Galea. También se animan a partir con él y ser un rato sus gregarios. Pedalear a las cinco de la mañana tiene una ventaja: las carreteras están vacías. Antón abre el maletero del Audi Q8 que le han prestado para la ruta. Lleva cinco garrafas de agua, un bote de sales y la bolsa con los bollos que elaboró antes de irse a la cama. Se calza los botines, se ajusta la gorra de ciclista y el casco, y se cubre con el chubasquero. «Bueno, frío no hace», se consuela. «Mi intención es parar un rato cada 50 o 60 kilómetros y disfrutar del camino. Pasar por puntos representativos de Bizkaia y, tras 400 kilómetros, estar de vuelta en el Puente Colgante antes de la medianoche. «Creo que sí lo conseguiré. Y, oye, igual con los años esto se convierte en una marcha cicloturista», apunta mientras uno de los empleados del Puente y dos taxistas atónitos asisten al inicio del reto que les ha alterado la noche.

