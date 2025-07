El Cofidis de Izaguirre y Aranburu sufre el robo de once bicicletas en el Tour de Francia: cada una vale 14.000 euros El equipo francés denuncia la sustracción del material tras forzar el camión en plena noche

Aitor Echevarría Domingo, 6 de julio 2025, 17:32 | Actualizado 17:56h.

El Tour de Francia 2025 no ha comenzado de la mejor manera para el equipo Cofidis. Durante la noche del sábado al domingo, mientras la escuadra descansaba en su hotel de Lauwin-Planque (norte de Francia), un grupo de ladrones forzó la puerta del camión taller y sustrajo once bicicletas de la marca LOOK Cycle, a pesar de las medidas de seguridad existentes. Cada una, según varias fuentes, cuesta 14.000 euros.

La noticia ha generado un fuerte malestar dentro del equipo, que cuenta con una destacada representación vasca tanto sobre la bicicleta como en el coche de dirección. Los ciclistas Ion Izagirre (Ormaiztegi) y Alex Aranburu (Ezkio-Itsaso), sufrieron las consecuencias del robo, que enturbió su preparación para la segunda etapa del Tour. En la parte técnica, el equipo también cuenta con los directores deportivos Gorka Gerrikagoitia y Bingen Fernández.

«El equipo Cofidis condena de manera enérgica este acto de incivismo y pide a los autores que actúen con civismo y responsabilidad», expresó la escuadra en un comunicado oficial, en el que también confirmaron la apertura de una investigación por parte de la gendarmería francesa.

Pese al contratiempo, el equipo, con sede cerca de Lille, logró tomar la salida de la segunda etapa gracias a la rápida reestructuración del material disponible.