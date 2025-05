Castroviejo: «Es hora de afrontar otros retos fuera del ciclismo»

Jonathan Castroviejo (Getxo, 1987) se encuentra en Albania, de donde parte este jueves el Giro de Italia. Será su quinta ronda transalpina y su vigésima ... vuelta grande. Todo un veterano del pelotón que, a sus 38 años, revela a este periódico que se retira a final de temporada. El ciclista del Ineos piensa en su nueva etapa fuera del ciclismo y «hacer cosas que no he podido».

– Su quinto Giro de Italia y su vigésima grande, ¿cómo lo afronta?

– Con ganas de ayudar sobre todo. De estar lo mejor posible e intentar pelear por alguna etapa. Tener las piernas para disputar y estar ahí metido en carrera. Siempre he tenido un buen nivel y así me gustaría estar.

– Siempre ha sido un gregario clave al servicio del equipo. ¿Cómo vive ese rol tan importante y a veces silencioso y qué le ha enseñado?

– Ha sido el trabajo toda mi carrera, mi rol, sobre todo desde mi etapa en Movistar. Ha sido lo normal, por lo que es algo habitual. Cuando un compañero tiene un buen resultado se agradece, sabes que su victoria, en parte, es gracias a ti. Además, si hay un buen rendimiento del líder se trabaja más a gusto.

– También ha tenido momentos para brillar de forma individual. ¿Cuál fue el mejor?

– Fue en 2016. Cuando superé una grave lesión en la que tuve que llevar corsé al romperme una vértebra. Después todo fue bien. Recuerdo los Juegos de Río de Janeiro, estuve cerca de la medalla olímpica. Logré el oro en el Europeo y el bronce en el Mundial. Y también la Vuelta a España que conseguimos con Nairo. Fue un año especial.

– Son 18 años como profesional, ¿hay alguna opción de seguir?

– No. Me retiro. Es hora de afrontar otros retos fuera del ciclismo.

– ¿Qué le lleva a tomar la decisión?

– En gran parte los años que llevo. La exigencia cada vez es mayor. Hay que cuidar todo al mínimo detalle. Además está mi familia, con la que quiero estar más tiempo.

– ¿Lo tenía pensado desde hace tiempo?

– Sí. Ya a finales del año pasado lo tenía claro.

– ¿Y cómo afronta la retirada?

– Tengo la sensación de no estar obligado. Lo dejo cuando he querido. Eso sí, seguiré andando en bicicleta, me gustaría mantenerme en forma.

– ¿Y cómo enfocará su futuro?

– Con esperanza. Con ganas de dar ese paso. Cambiar el estilo de vida. Ya son 18 años de profesional y 25 desde que empecé con la bicicleta. Es un cambio grande.

Probar con el surf

– ¿Ya ha pensado qué hará?

– Intentar hacer cosas que no he podido. Me gustaría probar con el surf. Comer lo que quiera y cuando quiera. Estar más con mi familia. Muchas cosas. No estar limitado a horarios y viajes. El verano siempre ha sido un momento importante de la temporada, nunca lo he tenido libre completo.

– ¿Qué cree que echará de menos del ciclismo?

– Esos momentos en los que el público anima. En los puertos de las grandes vueltas, en el Tour, los Pirineos. Eso lo podré añorar.

– ¿Piensa estar vinculado a este deporte?

– Tengo claro que en un equipo profesional no. Pero siempre hay muchas maneras de estar ligado al ciclismo, en momentos puntuales.

– ¿Cómo ha cambiado el ciclismo desde que empezó?

– El nivel ha subido muchísimo. En mi especialidad, que siempre ha sido la 'crono', todo ha evolucionado. Y en las carreras se miran más los detalles. Se tienen en cuenta tantas cosas que no llegas a todo. En todos estos años ha habido una evolución de los equipos, las estructuras, todo es más grande y con mejores condiciones laborales.

– Es todo un veterano, ¿qué consejos daría a los jóvenes?

– Es un deporte que ha evolucionado. Antes empezábamos más tarde a ser profesionales. Ahora los chavales lo hacen muy pronto. Les diría que intenten hacer una vida normal, con amigos. A esas edades tempranas es cuando se forjan las amistades de toda la vida. Son años claves. Con el ciclismo prácticamente te los saltas. Es un arma de doble filo.

– ¿Y a usted qué le ha enseñado?

– El trabajo del día a día. El sacrificio que tienes que hacer para ser profesional. Ahora no te acuerdas del que se ha hecho para llegar donde estoy. Cuando empiezas son los peores años. Te tienes que privar de cosas, cuando tienes familia tienes una vida más ordenada, con horarios.