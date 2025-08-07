El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El joven Bisiaux levanta los brazos en la meta de Valpuesta tras sorprender al grupo de cabeza con un fuerte ataque. EFE
Vuelta a Burgos

Bisiaux y Landa honran a Orduña

El joven ciclista francés pasa primero por el alto, gana la etapa y es el líder de la Vuelta a Burgos, mientras el alavés atacó en las primeras rampas

Igor Barcia

Igor Barcia

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:16

La tercera etapa de la Vuelta a Burgos se convirtió en un homenaje a uno de los puertos más legendarios del ciclismo en el norte ... de la península. En Orduña se han escrito algunas de las mejores páginas del ciclismo y ayer, en las duras rampas del viejo puerto que lleva de Bizkaia a la meseta castellana hubo tiempo para tener una nueva ración de landismo y para descubrir a un talento francés que viene. Mikel Landa, ya recuperado de su grave caída en el Giro, quiso probarse en un escenario que conoce a la perfección y pasó al ataque antes de que los favoritos a la victoria como Ciccone, Del Toro o Pellizzari, mucho más rodados y más en forma que el alavés, tomaran el protagonismo. Y allí, entre ellos, se incluyó un chaval de 20 años llamado Léo Bisiaux que pasó primero por el alto y después se comportó como todo un veterano al atacar a falta de un kilómetro para la meta de Valpuesta y llevarse la etapa y el liderato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Radar de tramo de Saltacaballo: ¿dónde empieza y dónde termina exactamente?
  2. 2

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4 Estos son los pueblos más baratos para comprar una casa en Euskadi
  5. 5

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  6. 6

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  7. 7 Bizkaia activa hoy el aviso amarillo por temperaturas extremas
  8. 8

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes
  9. 9

    Leticia Sabater: «He tenido muchísimos rolletes vascos»
  10. 10 Los cimarrones ya están engordando en la jaula del mar de Getaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bisiaux y Landa honran a Orduña

Bisiaux y Landa honran a Orduña