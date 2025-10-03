Barakaldo y Trapagaran buscan su primer triunfo fuera de casa

El Balonmano Barakaldo y el Trapagaran Eskubaloia han comenzado este nuevo curso de Primera División Masculina en dinámicas opuestas. Por un lado, los baracaldeses han ... iniciado con buen pie, dando continuidad al proyecto ascendente que nació la campaña pasada. Por el momento, han cosechado dos victorias en las tres jornadas ligueras que se han celebrado hasta ahora.

Vencieron en su estreno a Beti Onak por un contundente 31-23. Un arranque muy positivo. En su segundo compromiso, cayeron a domicilio frente al Eibar Eskubaloia por un ajustado 28-25. El cuadro armero ha ganado los tres partidos que ha jugado hasta ahora. Por último, el sábado pasado, vivieron un emocionante triunfo al ganar por 25-24 a Uharte, que les deja en sexta posición. Este próximo domingo a las 11.30 horas buscarán su primera victoria fuera de casa en Irun contra un Bidasoa que es octavo con tres puntos.

Asimismo, el Trapagaran también desea hacerse fuerte lejos de su Polideportivo. Lo necesitará para imponerse este mismo sábado a las 18.30 horas al Labarra Nikol Pulpo EK. El conjunto de Zumaia es décimo tras registrar un empate, una victoria y una derrota. Lo ha saboreado todo. Eso sí, en el único encuentro que ha disputado en Lubaki ha vencido por un abultado 35-23 a Egia Teila Fabrika.

Mientras, la escuadra minera cayó en las dos primeras jornadas. Empezó con derrota ante Balonmano Tarazona por 28-35 y siguió en la misma línea contra un Amenabar Zarautz, que es el actual líder del grupo. Sin embargo, se pudo quitar la espina el pasado sábado, ganando por un apretado 21-20 a Saizar Usurbil. Este fin de semana, buscarán repetir el mismo resultado.