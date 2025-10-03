El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Trapagaran celebran el triunfo que lograron la semana pasada. Trapagaran Eskubaloia
Balonmano

Barakaldo y Trapagaran buscan su primer triunfo fuera de casa

Los baracaldeses se miden este domingo al Bidasoa y los mineros mañana al Labarra Nikol Pulpo EK

Peru Olazabal

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:17

Comenta

El Balonmano Barakaldo y el Trapagaran Eskubaloia han comenzado este nuevo curso de Primera División Masculina en dinámicas opuestas. Por un lado, los baracaldeses han ... iniciado con buen pie, dando continuidad al proyecto ascendente que nació la campaña pasada. Por el momento, han cosechado dos victorias en las tres jornadas ligueras que se han celebrado hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  3. 3

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  4. 4

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  5. 5

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  6. 6 Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la flotilla: «Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»
  7. 7

    Goia renunciará a la Alcaldía de San Sebastián tras el pleno del 16 de octubre: «Lo había decidido hace tiempo»
  8. 8

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  9. 9 Ana Mena sorprende con una foto desnuda en Instagram y un importante anuncio
  10. 10 Un importante festival de música cerca de Bilbao por carretera anuncia su cierre: «Nos vamos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Barakaldo y Trapagaran buscan su primer triunfo fuera de casa

Barakaldo y Trapagaran buscan su primer triunfo fuera de casa