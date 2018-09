Raúl López vuelve a Utah Jazz como técnico asistente del equipo de Ricky Rubio

Raúl López (Vic, 38 años) regresa a la NBA, a terreno conocido. El exjugador y exdirector deportivo del Bilbao Basket ejercerá de técnico asistente de Quin Snyder en los Utah Jazz, la franquicia estadounidense en la que militó dos temporadas (2003-05). Será el encargado de aleccionar a los hombres exteriores: se reencontrará, por tanto, con Ricky Rubio, con el que ya ha trabajado en el pasado. De hecho, el base de El Masnou desveló este pasado verano la trascendencia del mago de Vic en su carrera, más allá de que sea su referencia. «Ha sido el mayor talento que ha salido jamás en España. El trabajo con él fue muy positivo, me daba confianza. Me hizo creer en mí mismo. Y eso lo agradezco. Seguimos mejorando técnicamente, pero me ha dado una cosa muy importante que es confiar en uno mismo y no dejarte afectar por los demás», confesó el base de los Jazz, donde también se sentará junto a Fotis Katsikaris, expreparador de los hombres de negro, otro de los ayudantes de Snyder.

Un equipo que conoció en su época de jugador Raúl López, plata en los Juegos de Pekín y uno de aquellos juniors de oro. Le eligió en la primera ronda del draft de 2001, en el puesto 24, por delante de un hombre que ha marcado una época en Estados Unidos, como Toni Parker. Y dos años, después, aterrizó en Salt Lake City, donde ha viajado estos dos veranos para evolucionar como técnico.

En su época como director de juego, no tuvo suerte. Las malditas lesiones que han impedido que este base, un genio, marcara una época en el mundo de la canasta. Se perdió la primera temporada completa tras romperse con España. Luego sí contó con minutos, con partidos. Regresó a España. Akasvayu, Madrid, saltó a Rusia, al Khimki y sentó catecismo en el Bilbao Basket. Ahora, regresa a los UtahJazz. A aleccionar a Ricky.