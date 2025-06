Juanma Uruñuela cuelga el silbato

Pablo Sanz Martes, 17 de junio 2025, 17:30 Comenta Compartir

Punto y final para Juanma Uruñuela en el baloncesto en silla de ruedas. Tras más de 45 años el árbitro vitoriano ha decidido retirarse de las canchas. Un «maravilloso y largo viaje» ,describe, en el que agradece a familiares, amigos, colegiados, oficiales de mesa, entrenadores, jugadores, clubes, directivos y prensa su trayectoria a lo largo de más de cuatro décadas sobre el parqué. «Sin vuestra presión o crítica no podría haber ofrecido mi mejor versión», indica.

El colegiado alavés, que ha participado en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, Londres 2012 o Río 2016 entre otros, se siente «muy afortunado, querido y respetado» por todos los que le han acompañado en este deporte, siendo también consciente de que su trabajo en alguna situación «no ha sido suficientemente bueno». «En esos momentos un poco de empatía o comprensión se habría agradecido», añade.

Por último, Uruñuela destaca que se le va a hacer «realmente duro» no volver a salir por el túnel de vestuarios como árbitro en activo. «Me gustaría que se me recordara como un buen compañero. He intentado ayudar y trasladar mi experiencia siempre dando lo mejor de mí con la intención de ayudar a mejorar. Si en algún momento he hecho algo que os ha molestado o que no ha sido de vuestro agrado pido disculpas», concluye.

