El recuerdo a Kike Picón marca la presentación de los 17 equipos del Casco Viejo Todas las personas del club rindieron homenaje al querido y respetado coordinador

Toni Caballero Miranda de Ebro Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:36 Comenta Compartir

No fue una mañana cualquiera en las instalaciones deportivas José García. Todavía rotos por el dolor por el fallecimiento del coordinador y amigo del club, Kike Picón, el club desarrolló el acto de presentación de los 17 equipos que defenderán los colores blanquinegros esta temporada.

Así lo hubiese querido el propio Kike y nuestros jóvenes jugadores disfrutaron sobre el césped de una mañana en familia con los que serán sus compañeros y entrenadores durante la presente campaña que arrancará de manera oficial para todos los equipos este próximo fin de semana. Al acto de presentación acudieron diferentes personalidades políticas.

A nivel deportivo, el fin de semana sirvió también para que el juvenil regional del Casco Viejo se estrenara en la Liga Recoletas. El Casco Viejo Juvenil Nova Diet inauguró el curso en las instalaciones José García y lo hizo con victoria ante el Numancia B (3-2) en un duelo en el que se guardó un sentido minuto de silencio.

Ambas escuadras saltaron al césped con las ideas claras, tratando de llegar con peligro al área rival. Belda estuvo a punto de inaugurar el marcador en los primeros compases, pero fueron los visitantes los que lograron perforar la meta mirandesa con el tanto de Yerly Michael.

Lejos de bajar los brazos, los pupilos de David López 'Moti' e Iñaki Verdes voltearon el marcador antes del descanso. Aitor Ríos y Jon pusieron el 2-1 en el marcador tras dos buenas acciones por banda del equipo blanquinegro. El guión del partido varió en el arranque de la segunda mitad. El Numancia B monopolizó el control del juego y, de nuevo, Yerly Michael batió la portería defendida por Asier Segura después de un error en la salida de balón.

El Casco Viejo buscó de manera decidida la victoria a partir de ese momento. A falta de 20 minutos, el colegiado señaló penalti a favor de los locales que Dani Gómez se encargó de transformar. «Son tres valiosos puntos en un emocional partido por todo lo que ha vivido el club en los últimos días por el adiós de un compañero», señalaba el cuerpo técnico del equipo. El conjunto soriano apretó en los últimos minutos en busca del empate, pero los blanquinegros lograron mantener la ventaja para sumar sus tres primeros puntos del curso. La Amistad B, que perdió ante el Grupo Antolín en la última jornada, será el próximo rival.