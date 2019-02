Rugby Cristina Guntín, la mujer que ha hecho historia con el AVIA Eibar femenino AVIA EIBAR La entrenadora ha conseguido que el equipo eibarrés gane la Liga Vasca de Rugby por primera vez en su historia BEATRIZ GARNÁNDEZ Miércoles, 20 febrero 2019, 00:56

Cristina Guntín ha llevado al siguiente nivel al rugby eibarrés tras lograr que su equipo, el AVIA Eibar Femenino, gane por primera vez en su historia la Liga Vasca de Rugby. La entrenadora destacó el esfuerzo de su equipo y la importancia de haber logrado el objetivo.

– Acaban de ganar por primera vez la Liga Vasca… ¿Cómo se gestiona emocionalmente?

- La verdad es que nos ha costado mucho esfuerzo. Tanto a nivel de horas de entrenamiento como de reuniones y gimnasios. Lo que como es lógico, genera cansancio físico pero sobretodo mental. Por ello, intentamos organizar las semanas por cargas. Gestionando algunas semanas con descansos activos (pero no solo de rugby sino mentales). Para nosotras, el objetivo ya esta cumplido. Todo lo que venga ahora serán regalos que la vida nos da. Esa es nuestra mentalidad, lo importante era entrar en División de Honor B y ese objetivo se ha conseguido, así que después de mucho estrés, ahora estamos en un momento de calma.

– Es indudable que el AVIA Eibar ha experimentado una evolución. ¿Cuál ha sido la clave en estas 4 temporadas que lleva como entrenadora?

- El Club de Eibar siempre ha sido un club al que le he tenido mucha simpatía. Siempre me ha parecido un equipo de luchadoras, fuerte y guerreras. Por lo que cuando me surgió esta posibilidad me encantó la idea. Durante mi primer año vino la realidad, sólo 7 jugadoras en el equipo y mucho trabajo que hacer. Fue una temporada compleja, yo jugaba en ASB Bayona y entrenaba a las chicas de Eibar.

Y es que la preparadora no lo tuvo fácil cuando aterrizó en Eibar para dirigir al cuadro femenino. «Las chicas hicieron un trabajo increible, vinieron muchas nuevas y las veteranas comenzaron un cambio que en la actualidad está dando sus frutos. Ese primer año creo que perdimos muchos de los partidos. Pero estábamos contentas, teníamos claros los objetivos que eran captar gente y ser un equipo estable. En el segundo y tercer año todo cambio, cada vez más fichas, cada vez más implicación, cada vez más victorias…el proceso ya estaba en marcha y era imparable», recordó.

Este año, tras ese proceso de cambio, el equipo decidió fijar un objetivo. «Nos reunimos y se pusieron las cartas en la mesa, tanto a la directiva como a las jugadoras. ¿Queremos tener alguna posibilidad de ganar la liga? ¿Queremos optar a División de Honor B? Pues necesitamos más medios, más entrenadoras, más entrenamientos, más gimnasio… Todas dijeron que sí y aquí estamos, contentas de haber hecho el esfuerzo porque ha tenido su resultado», explicó.

– Entrenadora y, ocasionalmente jugadora. ¿Cómo se ve ahora?

Me veo retirándome jajaja. Llevo años diciéndolo pero no lo acabo de cumplir. Este año cumplo 40 años, creo que es el momento de retirarme. Soy una mujer que aprendió a jugar cuando jugar al rugby era algo muy distinto. Las jugadoras actuales tienen unos medios que hacen que mejoren muy rápido si ellas realmente quieren aprender. En el deporte, como en la vida, todo se consigue con constancia.

– Viene de una familia numerosa, ¿ha tenido alguna influencia que le haya incitado al rugby?

Sí, en mi casa siempre ha habido mucha gente, mucho ruido…jajaja. Somos 9 hermanos y creo que eso es lo primero que me enganchó del rugby. Me fascina que seamos tantos y tan distintos, si juegas al rugby no existe el aburrimiento. Para lo bueno y para lo malo, siempre pasan cosas….es exactamente igual que mi familia. Y creo que por eso se me da tan bien el rugby. Para mí la convivencia y el respeto es lo primero, considero que las personas que vivimos en este medio nos hacemos más respetuosas y colaboramos mejor, ya que es el único modo de jugar a este deporte, nunca te vas a llevar bien con todas las personas de tu equipo, es imposible, pero aprendes a respetar y convivir.

- ¿Cuándo comenzó?

- Comencé a jugar en la universidad, en Vigo. Llevaba unos años sin hacer deporte, estaba más enfocada en el medio ambiente y el voluntariado. Conocí a un par de jugadoras y con mis amigas fuimos a probar. ¡Jamás hubiera pensado que me dedicaría a esto! Mi vida siempre ha sido la naturaleza y los animales…

-¿Cuánto tiempo lleva dedicado al rugby?

- El rugby trajo a mi vida a Gastón, un jugador uruguayo que vino contratado a mi club Universidad de Vigo, y todo cambió. Yo ya era entrenadora en escuelas, pero nada tan serio como fue después. Nuestras vidas se unieron, somos personas totalmente distintas, él tranquilo, observador, metódico y con una memoria envidiable. Yo soy habladora, social e innovadora. Por eso creo que somos compatibles, llevamos más de 10 años viajando por el mundo y dedicándonos al rugby, creo que somos un buen tándem.

– Con gran trayectoria en el rugby, pero a la vez ha estudiado Educación social y Biología… ¿se puede vivir solo del rugby en España?

- Sin duda, sí. Llevo años dedicándome solo a esto y la verdad es que ha sido más fácil de lo que parece desde fuera. Es genial que cada vez seamos más mujeres las que nos dediquemos al deporte, este año hemos podido llevar el equipo femenino entre 2 mujeres, Amy y yo. Es genial vivir del rugby, pero aún es más genial hacer que otras mujeres puedan vivir de este deporte.

– ¿Cómo enlaza la educación social con el rugby?

- Para mí la educación social lo es todo, la ejerzo en todas las partes de mi vida, todos somos responsables de hacer el mundo mejor y en el caso de los que educamos creo que somos responsables de formar personas que aporten al mundo. La educación para mi es muy importante, hacer a la sociedad respetuosa y con biodiversidad para mi es fundamental. Adoro a nuestro equipo femenino, hay personas de todo tipo, todo tipo de creencias, ideologías, estéticas, nacionalidades… creo que es parte de nuestra identidad y creo que es una de las cosas de la que más orgullosa me siento, el respeto en la diversidad, somos un ejemplo social a seguir.

– ¿Qué partido, anécdota, persona… recuerda que le hayan marcado?

- Ufff… Muchas, tengo muchas anécdotas divertidas, muchas dolorosas, lesiones, jugadas increíbles, jugadas desastrosas, finales ganadas, finales perdidas…pero sin duda, el partido contra Getxo de esta temporada. Formar parte de mí grupo en días muy especiales.