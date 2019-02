Campeona de la semana Sandra Sánchez y su combate por el sueño de otros Sandra Sánchez agnó en noviembre de 2018 el campeonato mundial de kata femenino. La karateca de Talavera de la Reina ha donado 4.000 euros a la lucha contra la ELA y para la ayuda a niños con falta de recursos JON ANDER GOITIA Martes, 26 febrero 2019, 01:29

¿Qué haría si le otorgasen un premio que asciende hasta los 4.000 euros? Seguramente que por sus cabezas ya estén rondando ideas como realizar compras en grandes superficies, viajar o incluso cenar con la personas ideal en frente. Pues permítanme sumar a esta lista realizar un acto social, donándolo a asociaciones que luchan para que otras personas puedan seguir soñando con cumplir esa misma lista. Y eso es lo que ha hecho Sandra Sánchez con la cuantía económica que recibió en los I Premios Admiral al Deporte Español en 2018. En su donación, esta karateca, considerada la mejor de la historia en la modalidad de katas, repartió el premio entre dos asociaciones, por un lado AdELAnte, que lleva desde 1990 mejorando la calidad de vida de las personas afectadas por la ELA, y la otra mitad entre los niños con falta de recursos. Es por este acto en beneficio de la sociedad que EL CORREO ha decidido destacar a Sandra Sánchez como 'Campeona de la semana'.

«Aunque los deportistas no estemos muy sobrados de dinero, sentía que quería ayudar de alguna manera porque uno es más feliz cuanto más puede hacer por los demás», aseguraba la semana pasada esta deportista que sus entrenamientos le ocupan gran parte de la jornada semanal. El pasado fin de semana logró una victoria en Dubai, la última de una lista que asciende hasta las 40 competiciones consecutivas ganando. Acaba de salir, como quien dice, del tatami, pero esta karateca deja a un lado los movimientos para aportar su granito de arena por otras personas que se encuentran en una constante lucha. En su donativo a AdELA tenía la opción de escoger entre 10 y 50 euros. Esta horquilla también permitía ayudar con 20 euros. Una cuantía que no dudó en superar con creces. «Siempre me ha gustado el voluntariado y me gusta echar una mano a la gente con dificultades», celebra la deportista de Talabera de la Reina.

Cambió baile por kárate

Sandra Sánchez comenzó con cuatro años a sentirse atraída por el Kárate. En este combate por alcanzar su sueño al principio tuvo que conformarse con ver cómo lo practicaba su hermano, porque sus padres le apuntaron a clases de baile. Sin embargo, pronto se enfundaría el kimono para realizar los primeros golpes al aire. Su pasión y su dedicación le han llevado a ser considerada la mejor karateca de la historia en su categoría. Ahora perfila los golpes que sueña con poder demostrar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Será la primera vez que su deporte se encuentre representado en este certamen, pero por el momento ella, a pesar de su envidiable palmarés, no tiene asegurado su billete. Cuenta con este año y los primeros meses del 2019 para poder hacer las maletas: «Nos clasificamos por ranking. Las cuatro primeras consiguen plaza y las tres plazas restantes se conceden en un preolímpico», explica Sánchez que se muestra «ilusionada» por poder representar al país en los próximos Juegos Olímpicos.