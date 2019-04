«Las chicas no tenemos límites en el breakdance» June Murugarren es de Galdames, tiene 15 años y compite con su grupo 'Feel the Sound' y en solitario. / BORJA AGUDO Las mujeres que practican este deporte urbano se preparan para el primer Campeonato de España de B-girls y la posibilidad de acudir a París 2024. «Más que un deporte es un estilo de vida» JUDITH ROMERO Viernes, 5 abril 2019, 00:27

Desafían a la gravedad con pasos de baile potentes y llenos de fuerza. Han conseguido que una mezcla de arte y deporte nacida en el Bronx en los años 70 pase a ser considerada como una disciplina olímpica por los organizadores de París 2024. Han mantenido vivo el espíritu de los b-boys que extendieron la pasión por esta disciplina por todo el mundo en los ochenta, y cada vez más mujeres o b-girls se atreven a llevar su pasión por el baile un paso más allá y enfrentarse a la alta exigencia física que requiere impresionar al público con volteretas, saltos y giros con la cabeza pegada al suelo.

«Empecé a entrenar de forma intensiva hace tres años, quería poner a prueba mi capacidad física», explica Idoia Rodríguez, más conocida como b-girl Ayisha. Esta pamplonesa se encuentra entre las mejores b-girls de España y ha sido invitada por la Federación española de Baile Deportivo para participar en la final del primer Campeonato de España Breaking B-girl, que tendrá lugar este 20 de abril en la localidad tarraconense de Cambrils. Hasta dieciséis chicas mostrarán sus habilidades, y las dos que resulten seleccionadas representarán a España en el Mundial de China el próximo mes de junio. «Es un sueño, al breakdance no se le ha dado la importancia que tiene como baile y cada vez empieza a ser más reconocido», celebra la joven de 23 años.

Idoia Rodríguez, b-girl Ayisha, competirá en el primer campeonato Breaking-b-girl de España. / EDUARDO BUXENS

Rodríguez también será una de las juezas de la próxima edición del festival vizcaíno Break On Stage, que celebra ya dos décadas de recorrido y reunirá a 5.000 espectadores este sábado en el Bilbao Arena. «Tenemos en cuenta los trucos que se ejecutan y cómo se coordinan con la música, pero también tener cierta gracia y originalidad, un toque personal», señala esta b-girl que considera el breakdance más cercano a un estilo de vida que a un deporte olímpico. «No digo que no deba estar en las Olimpiadas, pero para mí es un baile pegado al sentimiento, una forma de evadirse de los problemas e interactuar con otras personas», valora 'Ayisha', que en estos momentos compagina su pasión con sus estudios de Educación Infantil.

June Murugarren apenas tiene 15 años y ya ha probado otros estilos, pero tiene muy claro que lo suyo es el break. Esta vecina de Galdames baila con el grupo 'Feel The Sound' y también compite por su cuenta en batallas contra otros bailarines. «Practicaba hip hop pero me desapunté de la academia, quería aprender más break y lo hago por mi cuenta», explica esta adolescente que a veces exhibe sus movimientos en las galerías de Moyua o las pistas del puente Euskalduna. Gracias a internet su casa se ha convertido en el lugar donde practica sus poses –'freeze'-, movimientos con la parte superior del cuerpo –'top rock'-, con sus piernas –'foot work'- y sus 'powermove', los impresionantes giros y volteretas que caracterizan a las b-girls y los b-boys. Eso sí, también aprende del b-boy Ethan López, profesor en la escuela de danza L'atelier de Durango.

Elementos del break Footwork El trabajo de los pies requiere mucha técnica y puede llegar al nivel de la espalda, el pecho o la cadera. Top rock El baile de pie es la carta de presentación de cada bailarín. Permite ver su estilo y originalidad. Freeze Estas posturas consisten en quedarse 'congelado' y permiten, por ejemplo, enlazar distintos movimientos del baile. Power moves Los movimientos de poder requieren una gran fuerza abdominal y de brazos. Son los que más impresionan al público.

Los referentes femeninos fueron importantes para June. «El breakdance requiere una fortaleza física mayor que bailar y eso puede asustar a algunas chicas cuando empiezan, pero tras ver varios vídeos de otras chicas supe que yo también quería y podía hacer eso», confiesa. «Las chicas no tenemos límites en el break, pero siento que en la escena nacional las mujeres aún se limitan. Tenemos que entrenar sin miedo, dar lo mejor de nosotras», anima Rodríguez. Nombres como el de las japonesas Narumi, Ami o Ayumi o la pequeña británica b-girl Terra despiertan la admiración de mujeres alrededor del mundo, pero en España también ha habido mujeres que han abierto camino. «Estamos en un salto generacional en el break, mujeres como Movie1, Jess o Tania han tenido una gran repercusión y siguen bailando a sus 30 años, pero muchas lo dejaron debido a las dificultades para competir sin ayudas», explica Juan de la Torre, más conocido como b-boy Xak.

Nueva federación

Este cordobés forma parte de la reconocida crew granadina Arcopom y ha sido reconocido como mejor b-boy de España en varias ocasiones. Ahora se enfrenta al nuevo reto de aseso-rar a la Federación española de Baile Deportivo en la puesta en marcha de la especialidad de Breaking. «Dada la buena acogida del break en las Olimpiadas de la Juventud de Buenos Aires y la intención de París 2024 de reconocer la modalidad, nos hemos puesto manos a la obra para federar a los deportistas desde marzo», afirma su presidente Luis Vañó. En los próximos años podría constituirse un deporte base entorno al breakdance, un b-boy y una b-girl podrían clasificarse para competir en las Olimpiadas y un nuevo horizonte se abre para estos bailarines. Eso sí, la propuesta del Comité Olímpico Internacional aún deberá ser debatida por el organismo y para tomar una decisión final en 2020.

La inclusión del breakdance en los circuitos federados deportivos traerá consigo una división por sexos y categorías que hasta ahora ha sido más laxa. «Hasta ahora las competiciones se han organizado desde el ámbito privado o han sido subvencionadas por ayuntamientos, pero la separación por sexos y edades no siempre ha tenido lugar», señala Xak. De esta forma, una pequeña b-girl de 11 años como Terra podría vencer a un b-boy consolidado veinte años mayor que ella. «Podemos ser tan fuertes como ellos, pero es cierto que a veces te sientes un poco sola al ser la única que entrena en tu entorno», valora Laura García, la granadina b-girl Law.

«Me veo en las Olimpiadas»

A sus 24 años, García lleva diez años en la escena del breakdance y ha competido en campeonatos europeos en varias ocasiones. «Llegar a estar en el top 16 y ser la única mujer entre los mejores b-boys de Europa significó todo un logro personal para mí», confiesa esta quiromasajista que trabaja como monitora en gimnasios. «Ganarse la vida con el break es muy complicado, si ganas 200 euros en un premio internacional te gastas el dinero en el vuelo», lamenta Law, quien considera que, en estos momentos, bailar a nivel profesional supone un gran sacrificio. «Veremos si al empezar a estar federadas podemos contar con ayudas, fisioterapeutas y más oportunidades para que las nuevas b-girls puedan llegar lejos, creo que su consideración como modalidad olímpica será buena para que las nuevas generaciones puedan dedicarse a ello», aplaude García.

Rodríguez no conoce a otras chicas que bailen en Pamplona. García es la única b-girl que sigue entrenando en Granada, donde aún queda una veintena de hombres en la escena. Poco a poco, grupos de mujeres como 'Army of Queens' demuestran que este deporte no es sólo cosa de hombres. «Me interesé en el break tras asistir a un espectáculo de Arcopom Crew, pero lo cierto es que para muchas niñas es difícil saber dónde empezar a aprender», reconocen. Si a primera vista las acrobacias les impactaron, el entrenamiento y la constancia les permitió alcanzar la fuerza física para llevarlas a cabo. «El break me ha enseñado valores como el compañerismo, la responsabilidad y el esfuerzo, no somos cuatro gatos dándonos cabezazos contra el suelo», señala la granadina, quien no descarta la posibilidad de seguir entrenando para llegar a París 2024 tras participar en el primer campeonato de España de b-girls esta Semana santa. «Llegar a China es toda una gran oportunidad, y también a las Olimpiadas, por qué no. Es algo que nunca hubiera imaginado de niña, pero el break es un deporte tan respetable como cualquier otro», celebra Laura.